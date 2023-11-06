群光電與劍橋大學打造GaN生態系

群光電能科技公司宣布與英商劍橋氮化鎵器件有限公司（CGD）以及英國劍橋大學技術服務部（CUTS）簽署了一項三方協議，將共同合作開發基於GaN技術的先進、高效率、高功率密度筆記型電腦和資料中心電源產品。

群光電能是一家成熟穩健的電力電子系統整體解決方案供應商，專注於為筆記型電腦、桌上型電腦、遊戲機、以及伺服器／雲端等各種應用開發電源供應器解決方案。英商劍橋氮化鎵器件有限公司（Cambridge GaN Devices，簡稱 CGD）是一家專注於研發高效能氮化鎵（GaN）功率元件的半導體公司，致力於打造更環保的電子元件。劍橋大學高電壓微電子與感測器（HVMS）小組的負責人 Florin Udrea 教授將代表 CUTS 擔任首席顧問。劍橋大學的 HVMS 小組在功率裝置設計、TCAD 模擬以及功率裝置表現方面擁有長達25年的豐富經驗。此次三方合作將致力於推動一項「採用先進 GaN 解決方案的創新低功率和高功率切換模式電源供應器」的技術專案。

群光電能在電源先進技術居全球領先地位，劍橋大學的HVMS小組以其在功率半導體裝置方面的研究和創新而聞名，而CGD 透過執行長 Giorgia Longobardi 和技術長 Florin Udrea 與劍橋大學建立了長期穩固的聯繫，Florin Udrea至今仍然是HVMS小組的負責人。因此本次三方合作代表著一個重要的GaN生態系的誕生，該生態系將匯聚系統和應用、研究和裝置等各方面的專業知識。這項合作專案預計將提供高效率、高功率密度的筆記型電腦電源供應器原型（群光電能為該市場領導廠商），同時也將提供適用於資料中心和AI伺服器應用的鈦金牌＋高效率／高功率密度（＞ 100W／立方英寸）CRPS和OCP機架（3kW 至 6kW）的電源供應裝置原型。

群光電能總經理曾國華表示：「群光電能期待與 CGD 和 HVMS 合作，因為他們在 GaN 方面擁有豐富的專業知識。CGD 已交付了第二代ICeGaN™ 系列產品，該系列在耐受度和易用性方面表現非常優異。CGD 起源於劍橋大學，至今與劍橋大學仍保持緊密聯系，該公司擁有 25 年的學術經驗，歷史比許多其他成熟的 GaN 公司還要長遠。」