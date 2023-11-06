高雄淨零學院開幕揭牌 數位、淨零轉型產業鏈成形

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因應國際淨零趨勢，高雄市政府全國首創的實體「淨零學院」，6日在高軟園區內的新創大樓正式揭牌，並與學界、產業界簽署備忘錄，總統蔡英文親臨主持，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、賴瑞隆立委等民意代表、議員，產業界及大專院校等產官學要角出席見證。淨零學院的揭牌啟動，象徵高雄數位、淨零轉型產業鏈成形，也將與國際認證機構接軌。

蔡英文總統致詞時，特別感謝高雄市長陳其邁市長的努力，以及各縣市首長的支持，一起推動淨零人才培育，打造台灣淨零工作的基礎。

她說，2050淨零轉型已是全球共識，落實相關轉型需能從能源使用、製造方法、商業模式、金融財政、環境保護等面向推動，而台灣的政策、法治治理與綠色金融等層面皆已逐步到位，另外還建立碳管理，這是走向淨零的重要工作。

陳其邁則表示，高雄淨零學院的成立，象徵高雄數位及淨零轉型產業鏈的成型，從法規、盤查、減碳、固碳到碳交易及人才培育，希望藉由淨零學院，一方面能夠跟國際認證機構接軌，所以，高市府跟國際頂尖的三大查驗機構：德國萊因公司(TUV)、英國標準協會(BSI)、立恩威國際驗證公司(DNV)簽署合作備忘錄，希望他們在盤查、驗證、減碳、交易等，給予高雄產業更多指導，二方面也能落實產學合作、縮短產學落差。

陳其邁指出，在高雄以及成大等總共18所大專院校，利用成立系所學程以及師資，培育相關的淨零人才，估算在未來邁向2050的淨零轉型裡面，包括盤查、交易、減碳技術，在高雄總共大概有將近10萬人的人力需求。

陳其邁說，高雄碳排占全國20％，產業界在推動減碳或淨零的過程中，應該有更多中央的幫助，建立屬於他們的淨零路徑。中央在蔡總統宣示2050淨零的目標下，應該要超前部署，台灣作為一個負責任且能貢獻更多能力到國際社會的角色，高雄也願意共同努力，打造一個綠色、永續、淨零的美好未來。

高雄環保局表示，高雄致力於淨零工作，除了去年成立「產業淨零大聯盟」，落實產業以大帶小技術分享外，今年6月更完成「高雄淨零城市發展自治條例」；此外，為了提供淨零工作最完善的基礎，成立「淨零學院」，與南方縣市、產業界、查驗機構、大專院校進行跨域合作。

環保局說，淨零學院課程分為通識、證照、技術三大類，外界最關心的證照課程部分，高市府與國際頂尖的德國萊因公司(TUV)、英國標準協會(BSI)、立恩威國際驗證公司(DNV)等三大查驗機構簽署合作備忘錄，未來將與淨零學院合作開設證照課程並擴大在地據點服務量能。目前學院已敲定明年50堂以上證照課程，預計培育1,600位標準證照人才。

高雄市政府6日也與學界、產業界簽署備忘錄，產學合作部分，與高雄市17所大專院校、成大合作，未來將透過師資媒合，成立專業學程、系所方式，縮短產學落差。產業部分，與中鋼、中油、日月光、綠化、高雄國際鋼鐵經營協會合作，未來學院將依照產業特性開設技術課程，並由業界分享實務，落實以大帶小。