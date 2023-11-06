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世豐美洲訂單回穩 營收連4個月成長

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世豐螺絲（2065）6日公布10月合併營收2.07億元，較9月成長7.70％，已連續4個月成長。累計今年前十月合併營收為19.05億元，較去年同期減少11.10％。

世豐表示，受惠旗下歐美地區主要客戶對於訂單需求持續穩步回升，且集團仍持續積極擴大美洲地區旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品業務接單，帶動10月美洲地區銷售表現呈現月增1.43％、年增20％水準，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，推升單月營收已站穩2億水準。

世豐為擴大全球接單利基，規劃多區生產布局策略，利用越南出口到歐洲零關稅的優勢打造越南新廠，並複製世豐台灣各廠區數位自動化轉型經驗，將製造生產、人力資源做最有效率運用。世豐指出，旗下越南廠目標於今年底邁入試量產階段，將有助提升集團市場競爭利基，創造新一波成長動能挹注。

對於第四季世豐持審慎樂觀看法，該公司認為美洲地區客戶對於螺絲螺帽產品需求持續提升，加上該集團完善的螺絲產品線，可滿足多元市場應用，以期增添旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款新品業務接單表現，同時積極擴大建築工程、戶外與居家裝修，接單及送樣機會，並趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有助於推升集團未來整體營運良好發展。

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