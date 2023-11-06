帶動國內先進封裝產業鏈 美商美光啟用臺中四廠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美商美光6日舉辦臺中四廠開幕典禮，該集團總裁暨執行長Mr. Sanjay Mehrotra親自來臺主持，蔡英文總統也親自出席，展現政府單位對外商深耕臺灣的重視。面對在野黨批評政府拚經濟成績不及格，經濟部表示，我國2022年出口為4,794億美元，相比於2015年的2,804億美元，大大成長七成，相關數據都顯示台灣經濟在全球越趨關鍵，且指標外商持續投資臺灣，證明這樣的質疑不攻自破。

經濟部表示，這項投資案係美光繼臺中A3廠計畫後，持續在臺擴大投資，顯示臺灣是值得跨國企業信賴與安全的投資地。美光表示臺中四廠將專注於先進封測技術研發與製造，並加速先進DRAM(1β)及高頻寬記憶體(HBM)在臺封測及量產，亦將創造數百位高階半導體人才的就業機會。

HBM是未來AI運算的關鍵元件，並對先進封測的技術研發要求高，美光臺中四廠是美光全球最先進的HBM封裝廠，且為美光在全球唯一的先進封裝研發團隊與生產基地，未來與國內先進封裝產業鏈，以及AI晶片製造及封裝業者一同合作，亦將帶動先進封裝設備與材料供應鏈在地化。

臺灣半導體產業聚落完整、科技人才素質優秀、水電價格平穩，相較於其他主要半導體國家，臺灣生產成本、產品良率皆為全球最優。經濟部長期支持外商在臺發展，將持續優化國內產業環境、排除投資障礙，協助廠商落實在臺投資計畫。

除蔡英文總統參與外，同場與會貴賓還包括總統府林佳龍秘書長、張惇涵副秘書長、行政院鄭文燦副院長、臺中市盧秀燕市長、沈榮津資政、國發會龔明鑫主委、國科會吳政忠主委、本部產發署連錦漳署長、美國在台協會(AIT)孫曉雅(Sandra Oudkirk)處長、台灣美國商會林博智執行長等。