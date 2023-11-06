10月NEER REER雙雙下滑 匯銀：新台幣收復失土

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新台幣10月貶值1.51角或0.47％，且相較主要貨幣貶勢更深，根據台北外匯市場發展基金會統計，10月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）雙雙下滑至100.82及104.79。

匯銀主管分析，美國經濟數據出現衰退跡象，市場解讀美國聯準會（Fed）升息已終結，國際美元指數近期大幅回檔，11月以來新台幣已由貶轉升，近三個交易日新台幣升值近4角，後續NEER、REER應會逐步回升。

根據匯銀資料，10月美元指數上漲0.41％下，歐元小升0.87％、英鎊升0.07％，其餘包括加幣貶2.54％、澳幣貶0.36％、日圓貶0.32％、人民幣貶0.24％，而新台幣貶0.5％，貶幅相對更深，連帶新台幣NEER下降0.17至100.82，REER同步下降0.18至104.79。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。REER是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，指數升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

匯銀主管指出，10月外資熱錢連四月外逃，大舉匯出積極回防美元，根據央行統計，10月外資本金盈餘合計淨匯出約50億美元，前十月淨匯出約185億美元，央行已連三月進場調節阻貶，雖穩住新台幣貶勢，但貶幅較主要幣別更大，NEER及REER因而下降。

對於近期這一波新台幣貶值，央行外匯局長蔡炯民強調，10月新台幣貶幅已較9月已縮小，整體市場其實有進有出，包括結購結售都有，但央行仍進場調節穩定匯市信心。

匯銀主管認為，進入11月後，隨Fed釋出鴿派訊號，市場解讀升息循環已終結，近期美元指數大舉回檔，新台幣近幾個交易日明顯由貶轉升，且近三個交易日強勢回升，6日收在32.143元的近一個月新高，加上美國經濟數據出現鬆動，若降息預期升溫，勢必進一步削弱美元走勢，新台幣持續向32元整數價位靠攏。