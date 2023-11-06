緯穎Q3獲利收斂 將蓋台南新廠擴產能

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緯穎（6669）今（6）日於董事會通過第三季財報，單季雖有雙率雙升表現，惟合併營收年減33.7％、為528.17億元，稅後淨利26.15億元、年減39.4％，稅後每股盈餘14.96元，與上一季相當、暫居近六季來低檔。

累計前三季合併營收達1,833.51億元，年減10.8％，稅後淨利為85.29億元、年減16.5％，基本每股盈餘為48.78元，相對去年同期58.48元明顯收斂。惟雙率則有同站高檔的表現，其中毛利率拉升至達8.8％，營益率來到6.1％。

緯穎表示，因全球性的經濟緊縮持續影響市場需求，今年以來其累計營收、獲利雖較去年同期衰退，然透過成本控制得宜，獲利率仍維持平穩。公司也將密切觀察新產品開發需求與短期景氣變動，並敏捷做出調整，以因應經濟環境影響與不確定性。

另一方面，緯穎指出，其亦將持續投資深耕資料中心技術以因應雲端產業與AI伺服器長期需求成長。為因應產能擴充及營運需求，本次董事會並通過承租南科管理局台南園區土地並興建台南新廠，建廠費用預估約62億元。

緯穎表示，台南新廠也將以黃金級綠建築標準建造，產能用於伺服器電路板製造與加速新產品試產與驗證，此廠亦將開啟其於台灣、馬來西亞雙軌布局，打造亞太韌性供應鏈，並貫徹淨零目標與永續經營理念。