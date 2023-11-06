台北旅展！獨賣入住瑞士山頂飯店近完售

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2023 ITF台北國際旅展今邁入第4天，不少民眾把握最後一天展期搶購好康，4天展期，國外旅遊買氣強強滾，可樂旅遊在團體旅遊銷售方面，長程的歐洲最夯、日本、郵輪與韓國，買氣也很旺，銷售成績比2019年同期成長近3成。

可樂旅遊表示旅行社獨賣的商品詢問度頗高，有的甚至幾近完售，像是台灣市場上獨家的瑞士「皮拉圖斯山頂飯店」行程，可在海拔2132公尺高的特色飯店住上一晚，感受壯麗景觀，因為是稀有商品，民眾詢問踴躍，幾近完售。而春節限定、台灣市場獨家安排的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」，入住日本環球影城正門的官方飯店，走路1分鐘即可抵達園區，也受到旅客喜愛。

大小朋友都愛的香港迪士尼樂園，全球首座以《冰雪奇緣》電影主題打造的「魔雪奇緣世界」主題園區，將於11月20日開幕，旅行社規劃「迪士尼度假區主題酒店」自由行產品，買氣和詢問度都不俗。業者表示線上旅展和春節早鳥優惠到11月30日，民眾有出國計畫，可把握優惠期限撿便宜。

易飛網表示旅展4天跨年系列商品銷售表現以「香港自由行3／4日」奪冠，「日本東京自由行5日」居次，香港維多利亞港及東京迪士尼跨年絢爛煙火表演成為旅客出遊首要吸引力，成功吸引旅客買單。