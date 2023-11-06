台北國際旅展不見新北攤位挨批怠惰 觀旅局：有派「桑塔熊」現身

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台北國際旅展6日將落幕，民進黨新北市議員鄭宇恩指，台灣各縣市包含台北、高雄、台南及桃園等均設有攤位，卻不見新北展區，批疫後國旅亟待復甦，新北就連旅展設攤行銷都缺席，觀旅局怠惰，對此，觀旅局回應，今年主打線上行銷，採行多元方式規廣，安排新北歡樂耶誕城主角「桑塔熊」現身旅展，以行動攤位宣傳，所以未另外設櫃。

鄭宇恩指出，台北國際旅展光前3日就吸引逾11萬人次，現場1300個攤位、104個國家或城市參展，台灣各縣市亦踴躍參與設攤，六都台北、桃園、高雄及台南均有設攤，獨缺新北和台中，其餘縣市如嘉義、彰化、花蓮等，甚至金門和澎湖等離島也均設有攤位。鄭宇恩強調，旅展是替新北各觀光景點及產業爭取曝光的大好機會，觀光局卻缺席，要怠惰到何時？

議員周雅玲表示，侯友宜日前公布其觀光政策，其中一項就是要「觀光預算逐年增加15％至20％」，然自侯友宜上任以來，觀光局歲出自2018年的4億9001萬元，至2023年的4億8735萬元，不增反減，即便是尚未通過議會審查的2024年預算，歲出也僅較去年增加9.83％，來到5億3527萬元，不及侯友宜所提的15％。周雅玲強調，侯友宜與其拿中央政策喊口號，不如先將新北觀光發展好。

議員張嘉玲表示，去年審核報告指出新北辦理振興活動成效六都吊車尾，今年當全台各縣市仍積極推出相關活動，包含台中購物節、桃園好市採購月、台南購物節等，新北商圈等不到市府刺激消費的政策，現在連國旅市場都被放生，著實令人氣憤。

議員廖宜琨表示，這是一個很好的機會讓國際看見新北，同時也是檢驗新北市有沒有準備好復甦觀光，增加內需，振興相關產業鏈的發展。但新北市卻放棄了這樣的機會，浪費這樣的平台，喊口號人人會，民眾需要的是踏實做事的首長與團隊。

觀旅局表示，今年的台北旅展，觀旅局透過基北北桃觀光合作平台，相關旅遊資訊置放於桃園櫃位，並安排新北歡樂耶誕城主角「桑塔熊」現身旅展，以行動式攤位方式，現場與國際友人及市民朋友互動，相當吸晴，此外，今年開始更於每季整合市府各局處觀光活動，舉行聯合記者會，發布整季市府系列觀光活動，擴大行銷效益。

觀旅局今年7月份已結合業者參加暑期國內大型夏季旅展，另為擴大國外宣傳層面，預計於12月舉辦三場國外線上推介會，將攜手國內業者設計旅遊商品，向韓國、泰國及馬來西亞當地旅行業者進行對談及文化交流，一同向韓、泰、馬國民眾積極推廣，此外，今年並已分別參加菲律賓、日本國外旅展，努力拓展國外客源，期望藉由線上及實體合作，發揮行銷觀光最大綜效。