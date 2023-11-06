橘子第三季稅後純益為1.9億元 年減62％

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橘子（6180）公告2023年第三季財報。單季合併營業收入為26.7億元，季增28％，年減21％，第三季歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣1.9億元，季增178％，年減62％，每股稅後純益為1.06元。

第三季營業毛利為10.9億元，季增43％，年減25％。營業利益為2.7億元，季增495％，年減59％。歸屬母公司業主稅後淨利為1.9億元，季增178％，年減62％，每股稅後純益為1.06元。

累計2023年前三季合併營業收入為77.9億元，年減16％，主係遊戲累積收入減少，然而集團其他事業則穩健成長。營業毛利為31.2億元，年減22％。營業利益為7.6億元，年減56％。歸屬母公司業主稅後淨利為5.9億元，年減53％，每股稅後純益為3.36元。

展望第四季，橘子集團基於ACGN族群匯集的優勢出發，將於各事業體進行多面向活動，如，「新楓之谷」將舉辦線下大型活動，有益推升社群熱潮、年度活動「第六顆星」進入高峰，以迎接2024年初的六轉轉職重要改版。「天堂M」則啟動六周年系列慶祝活動。有閑購物配合消費檔期與節慶旺季將推出重要ACGN相關銷售活動。此外，橘子支付則加入TWQR共同QR Code，可望擴增街邊應用場景。至於法令政策加速金融產業上雲、提升資安需求，可望開啟果核雲端與資安業務成長新曲線。