旅宿業申請移工疑慮未解 許銘春：保障本國勞動力為優先

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交通部日前提出旅宿業開放移工的評估案給勞動部，勞動部長許銘春6日表示，目前初步檢視完畢，但針對外界關心的專案成效不佳、薪資條件不足、挑工不是缺工、影響中高齡及二度就業婦女就業權益等四大疑慮都沒有釐清，預計11月將會召開專家委員會議討論，強調仍會以保障本國勞動力為優先。

勞動部6日舉行「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計競賽」頒獎典禮，由勞動部部長許銘春出席頒獎，肯定得獎單位及得獎者致力協助中高齡者及高齡者就業，鼓勵事業單位善用職務再設計減輕工作負擔，勉勵各界效法獲獎單位的成功作法，積極進用壯世代員工，共同建構友善就業環境。

許銘春會後接受媒體聯訪時表示，發展署初步檢視完觀光署所提出的內容，但外界疑慮的專案成效不佳、薪資條件不足、挑工不是缺工、影響中高齡及二度就業婦女就業權益等疑慮都沒有釐清，這會交由專家委員們以及相關部會們來討論，提供給他們一些建議，針對這些疑慮找到解決的方法，如何讓本國勞動力加入觀光旅宿業的缺口。

時代力量黨團上午召開記者會，擔心如果旅宿業開放移工會有破窗效應，也就是各個服務業都會想要爭取開放。許銘春強調，一直都在強調勞動部對於開放服務業移工是很審慎以對，現在旅宿業有這樣的需求，也會考量其他服務業是否會跟進。

許銘春強調，勞動部必須要以本國勞工為優先，就像是今天活動以我們壯世代的進用為中心，鼓勵事業單位改變觀念，這些獲獎單位是考量到未來撞世代的勞動力是很重要的人力資源，「走在前面」，這對整個事業人力改善很有幫助。

她說，開放移工是要有專業的評估，如果真的有缺工才會要幫忙，目前看到旅宿業是沒開發台灣勞動力，有些職缺是很適合壯世代勞工，因此還是會以本國勞動力為優先。