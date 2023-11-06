星展集團控股前三季獲利、股東權益雙創新高

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星展集團控股因整併花旗台灣消金業務，第三季底不良資產較第二季上升6％。即使如此，受惠於淨利差擴大與企業及消費金融業務的非利息收入增加，前九月的淨利成長35％至新幣78.9億元（約新台幣1870.1億元）和股東權益報酬率達18.6％，雙雙創下歷史新高。

星展表示，星展在8月12日併花旗台灣消費金融業務，使星展成為台灣資產規模最大的外商銀行，因業務整併緣故，放款規模增加新幣100億元，存款規模增加新幣120億元，同時星展台灣的信用卡帳戶數成長5倍至超過300萬戶，資產管理規模增加3倍逾新幣120億元。

不過，正因併花旗台灣消金業務，星展表示，第三季不良資產較第二季上升6％至新幣53億元，但不良貸款比率變動不大維持在1.2％。特殊提撥準備為新幣1.97億元，相當於貸款的18個基點，與最近幾個季度的低基期相比有所上升，主要為審慎因應近期一宗新加坡洗錢案相關風險所採取的提撥準備。

星展進一步指出，今年第三季淨利較去年同期成長18％至新幣26.3億元（約新台幣623.4億元）；前九月的淨利成長35％至新幣78.9億元（約新台幣1870.1億元），股東權益報酬率達18.6％，前九月淨利以及股東權益報酬率都來到歷史同期或歷史新高。

星展提到，由於淨利增加和風險加權資產的跌幅因整併花旗台灣消金業務的影響而有所抵銷，普通股第一級比率為14.1％，與上一季度相比表現持平。槓桿比率為6.4％，較最低監管要求的3％高出一倍。因此，星展董事會宣佈第三季股息為每股新幣48分，前九個月的總股息為每股新幣1.38元。

星展集團執行總裁高博德表示，成功整併花旗台灣消金業務將有助星展實現在主要市場拓展規模的戰略目標，隨著即將邁入新的一年，未來長期較高的利率將有助於獲利表現。