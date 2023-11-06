台中豪華蚵仔大腸麵線 百元有找保證吃飽

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全球原物料上漲帶動內需消費上漲，台中大甲區新開幕家常麵線主打「料好實在力抗通膨」，選用嘉義東石新鮮蚵仔、中卷，以及國產溫體豬、手工麵線，主力品項通通不超過100元，推出俗又大碗的優質家常美食，溫暖消費者的胃。

家常麵線創辦人吳志偉表示，店裡保證蚵仔大隻、排骨大塊、料好實在，嚴選台灣本土高品質食材，並在價格上盡力體恤小資族的辛勞。像是招牌蚵仔大腸麵線「料多到滿出來」，大碗價格僅70元；排骨飯90元，保證帶骨豬排厚度1.5公分、比手掌還大；爌肉飯僅僅80元，來到店內百元有找就能吃飽。

全店少數破百的豪華五福麵線套餐，包含蚵仔、大腸、中卷、肉羹、全蛋，也僅僅138元，開幕期間搭配第一波優惠滿300送30元折價券；再搭配第二波優惠滿300送價值50元的的糊塗蛋麵線，物美價廉省荷包。

吳志偉說明，麵線羹是台灣傳統的代表美食之一，過去農耕社會，婦女會煮給農耕者填飽肚子，湯頭再用地瓜粉、太白粉勾芡，加入醋、蒜末、香菜來調味，沒有過於複雜的味道，卻溫暖又滿足。如今創辦這個全新品牌，就是希望不用加任何料，用純粹的湯頭和滑口的麵線，找回台灣本土記憶中幸福的滋味。

「家常麵線」號稱全台最大的蚵仔麵線店面，100坪空間、超過80個位子，周邊停車空間寬闊，適合家庭聚餐或是鄰近公司行號、工廠、同學會包場聚會，開幕期間將陸續推出各種優惠，在台中地區美食版圖插旗全新地標。