南晃集團榮獲第六屆「2023華人公益金傳獎」

為促進企業實踐公益理念，並表彰對社會公益執行有成之企業團體與個人，中華工商經貿科技發展協會舉辦2023第六屆華人公益節活動暨「華人公益金傳獎」頒獎典禮，南晃交通器材工業(股)公司董事長鄭丞焜親自出席代表集團與個人，領取「ESG綠色永續金傳獎」與「公益大使」雙重獎項殊榮。

此次第六屆華人公益節以CSR「循環經濟與企業公益」為主題，力求展現企業對於循環經濟「製造-使用-循環」理念結合公益實踐的應用，促進企業參與社會公益，擴大社會教育成果，使社會公益的概念從紮根做起，培養企業具備超越同業的視野與競爭力。「永續發展」一直是南晃集團的經營目標之一，此次南晃集團更以「ESG綠色永續金傳獎」的項目連續獲得評審一致的青睞，以持續社會公益為己任，推動集團全體成員積極參與，以實際行動落實ESG，作為發展循環經濟的領頭羊。

南晃集團董事長鄭丞焜秉持以「誠信」建立商譽，重視企業内成員的互助合作，從個人到企業皆為慈善公益的主體。在2022到2023年更蟬連「公益大使」的殊榮，親身實踐ESG的工作指標；進而落實在整個企業經營的内容。例如南晃集團在2022年榮獲臺北國際汽機車零配件展AMPA首創的ESG標誌大獎，代表南晃集團在ESG項目中的積極執行成果。後續更以 「一小片綠色環保刹車片，也可能逐步改善世界環境」的專題報導，獲得眾多媒體與消費者的關注，引發社會各界的熱烈回響，都是南晃集團為ESG永續發展結合循環經濟努力不懈的成果。

近年來企業如何落實CSR社會責任、為社會帶來創造勞資雙贏的附加價值，是企業能夠永續經營的關鍵課題，鄭丞焜熱心公益不落人後，平日以身作則，積極參與相關環保活動如公益捐贈、海岸淨灘等，在產品研發方面，積極開發綠色環保無毒性之摩擦材產品，結合公益理念與企業經營，為許多企業建立了良好的ESG實踐示範性，在公司治理方面堅持CSR永續經營的方針，配合政府法規，積極優化經營環境，並鼓勵引導供應商配合政府的ESG政策，連結上下游的產業鏈，做為發展循環經濟的可持續性目標，不斷加速企業創新的脚步。

南晃集團表示，第六屆華人公益金傳獎的「ESG綠色永續金傳獎」與「公益大使」兩項殊榮對該集團不僅是鼓勵更是鞭策，其中強調的社會責任、熱心公益、關懷弱勢、品牌誠信及綠色永續等原則，為一直以來努力遵循的企業經營理念，不論企業與個人，期能使社會公益的概念從日常紮根做起，並拋磚引玉共同推動公益精神，使南晃集團成為呼籲公益事業發展的主要推手，引導更多企業參與公益；「環環相扣」的公益活動，是華人公益節獨樹一格的特色，期望能夠凝聚利他、共好的互助能量，啓動社會的良善循環，以安定的力量攜手合作，共創美好新社會。