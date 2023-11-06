官方LOGO遭冒用 勞動力發展署呼籲民眾不要受騙！

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勞動部勞動力發展署6日表示，近日發現官方LOGO遭冒用並設置「勞工處勞工服務中心」Facebook粉絲專頁，利用「自營業、無一定雇主自營工作勞工、臨時工、急難救助、企業貸款、勞工貸款、農民漁民貸款及店家商家貸款」等關鍵字，誘騙民眾加入LINE群組，再藉口可代為申請補助或貸款的名義，來獲取民眾個人身分證號、銀行帳號等個人資料。發展署特此聲明，該粉絲專頁非發展署設置，請民眾務必提高警覺，切勿受騙，並將立即移請地檢署及內政部警政署偵辦。

發展署表示，勞動部及所屬機關（構）推動各項勞工協助措施及相關訊息，均以勞動部官網（https：／／www.mol.gov.tw／）、勞動力發展署官網（https：／／www.wda.gov.tw）、台灣就業通網站（https：／／www.taiwanjobs.gov.tw），及勞動部FB（https：／／www.facebook.com／mol.labor）、勞動力發展署FB（https：／／www.facebook.com／wda.gov.tw／）、台灣就業通FB（https：／／www.facebook.com／jobsfamily）內容為主，如民眾接獲推播廣告被引導需加入群組、或經要求提供個人資料，請務必向勞動部及所屬機關（構）進一步求證，確保自身權益，亦可撥打勞工諮詢申訴專線1955、勞動力發展署免付費客服專線0800-777888洽詢。

發展署表示，如涉及其他部會資訊，亦建議向該部會官方網站、FB及聯絡電話洽詢，避免受騙，並強烈呼籲民眾勿以身試法，一旦發現不法事證，即移送法辦，絕不寬貸。