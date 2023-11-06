與企業合辦論壇 嘉義市：將淨零永續導入城市治理

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嘉義市政府與中華強友文教協會、天晴永續股分有限公司合作，6日舉辦「新永續淨零成果記者會暨產業淨零論壇」，除展現嘉義市淨零永續成果，嘉義市長黃敏惠也率市府團隊、在地企業宣揚新永續淨零政策理念，將淨零永續導入城市治理。

今在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦的「新永續淨零成果記者會暨產業淨零論壇」中，黃敏惠特頒贈獎狀，表揚獲環保標章旅館金級認證的兆品酒店，以及自主碳盤查並獲第三方確信認證的遠東百貨，黃敏惠感謝優良企業成為淨零永續的典範，並期盼藉由這次的成果展現及表揚，能激勵更多在地企業一同響應，共創「全齡共享．世代宜居」嘉義市。

黃敏惠表示，嘉義市政府推動市政前行，擘畫10大旗艦計畫，其中「新永續淨零旗艦計畫」將永續融入治理，讓永續成為生活，並讓永續轉為商機，今很高興藉論壇讓市府團隊有機會與深耕專業領域的學者、業者交流意見，前瞻未來政策推動的方向也凝聚各界的共識，一同為推動環境永續努力。

中華強友文教協會創辦人徐強感謝黃敏惠市長一路以來對於永續推動的堅持，並舉瑞秋·卡森出版作品《寂靜的春天》為例，揭示了化學汙染對人類文化產生的巨大衝擊，及其對地球生態的影響，並期待有更多的企業響應永續。

環保局長李佳禾表示，今獲表揚的兆品酒店，為嘉義市首間獲金級認證的環保標章旅館，兆品酒店不僅鼓勵住宿旅客自備盥洗用具，以減少拋棄式盥洗用具造成的廢棄汙染，飯店內提供的洗髮精等沐浴品也採用對環境衝擊較低的產品；遠東百貨則經由標準化過程鑑別公司內部能源耗用及碳排放量，以進一步管控大宗耗能及碳排項目，成為節能永續典範。

今天的產業淨零論壇，邀請BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛分享國際淨零趨勢，闡述如何從低碳中找尋新商機，並邀請成功大學林大惠特聘教授及多位專家學者分享淨零實踐經驗，更聚焦淨零策略與各領域減碳方案討論。

環保局也提到，今天公開「聯合國永續發展目標2023嘉義市自願檢視報告」及今年研擬嘉義市淨零排放永續管理自治條例（草案）是為推動嘉義市永續發展，需要大家一同努力，期待產官學共同合作，攜手邁向全齡共享 世代宜居的永續城市。