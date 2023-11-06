特斯拉最大對手殺進歐洲 建廠計畫曝光

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【中時新聞網 賴宇萍】電動車的「中國時代」來了！大陸電動車一哥比亞迪接連在9月德國慕尼黑車展、10月日本東京車展上搶盡鋒頭，讓這2個與汽車有著長久淵源的國家無力招架。而據外媒報導，比亞迪已選擇在匈牙利建立歐洲首座工廠，進一步拓展海外版圖。

德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）引述消息報導，比亞迪內部已經拍板在匈牙利建廠的計劃。報導指出，匈牙利廠的年產量料達6位數，建廠速度將與美國競爭對手特斯拉在德國的工廠一樣快，也就是在2年內完工。

儘管比亞迪方面向路透社表示，該公司仍在尋找合適的地點，今年年底前才會宣布歐洲首家工廠的決定，但匈牙利總理奧班（Viktor Orban）10月到訪深圳時，參觀了比亞迪，又與比亞迪董事長王傳福會面，而比亞迪在匈牙利首都布達佩斯的2家門市更已於10月19日開業，都顯示比亞迪與匈牙利的「關係」匪淺。

《日本經濟新聞》報導指出，隨著比亞迪在大陸國內的市占率觸及天花板，為了實現今後的成長，勢必要瞄準海外市場。而要開拓海外市場，顯然離不開當地工廠，因此包含泰國、巴西與歐洲在內，比亞迪計畫在超過5個地點建設工廠，以具有價格競爭力優勢的生產模式來推動未來的營運成長。