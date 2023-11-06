興大辦理GEAR-UP FORUM向上推昇論壇十周年

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由國立中興大學國際農業中心與美國德州農工大學（Texas A＆M University）合辦的「GEAR-UP FORUM向上推昇論壇」，今年邁入十周年，6日邀請美國德州農工及東南亞學者參與，以「水、能源和糧食安全」為主軸，同時亦討論未來雙邊如何深化，並加強共同研究的模式。

興大國際農業中心與美國德州農工大學長期合作，已建立深厚的夥伴關係。此次論壇以水、能源和糧食安全為主題，探討水安全、能源安全和糧食安全之間緊密相連的關係，而這三領域也是影響人類福祉、減貧和永續發展的重要因素。

主辦單位-興大國農中心表示，感謝過去四年來，教育部高教深耕計畫的經費挹注，興大平均每年選送碩博士生5名，前往美國德州農工進行短期研究，有助於雙邊研究量能的提升，並提高興大國際知名度。同時，每年至少邀請15位美國德州農工學者，蒞校進行專業領域授課及演講，遍及興大農業等系所，受惠學生眾多。

興大校長詹富智表示，興大與美國德州農工已有數年的交流，持續在兩所大學之間，建立長期合作關係，十年來致力於各領域相關研究與合作，期望此種合作模式，未來能為亞洲和全球的農業發展和糧食安全，做出重大貢獻。

美國德州農工大學Dr. Tim D. Davis，在演講中，提及國際農業發展計畫與研究計畫之不同處，及所面臨的挑戰，並指出國家合作組織為農業發展計畫的成功與否的關鍵，且對於發展中國家，教育和技術訓練需求高，可能是擺脫貧窮的重點之一。

泰國農業大學Dr. Tassanai Jaruwattanaphan指出，泰國本土蔬菜消費量，呈下降趨勢，而原生蔬菜可提供多種營養，適應當地環境，並承受氣候變遷的不利影響，推廣本土蔬菜，具有環境永續與保護的價值，有助於更廣泛地討論生物多樣性保護和糧食安全。

中興大學園藝系教授吳振發與其指導博士生Trac Luu Van Thong指出，氣候變遷加劇農業水和能源消耗的效率，政府參與定價和補貼，對於影響作物選擇和資源管理，是必要的。

「第十屆GEAR-UP FORUM向上推昇論壇」，當日參加人數上百人，未來興大也將與美國德州農工大學持續合作，期能以維繫雙方長遠穩定的互動關係為目標，進而產出具體研究成果。