債券ETF領高息、賺反彈 息利雙頭並進來臨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

11月債券ETF除息秀登場，新光投信旗下3檔債券ETF於2日公告每單位實際配發金額，包括新光投等債15＋ETF（00775B）配發新台幣0.35元現金股利、新光15年IG金融債ETF（00844B）配發新台幣0.38元現金股利、新光A-BBB電信債ETF（00867B）配發新台幣0.395元現金股利，上述3檔新光債券ETF都將於11月20日除息，投資人只要在11月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。

新光投等債15＋ETF（00775B）經理人王韻茹認為，今年以來，投資等級美債ETF商品交投熱絡，主要看好具有穩定配息且信用評等高的投資級公司債，現階段趁殖利率仍處相對高檔時刻布局，可以提早鎖定高息，並有機會參與美國降息後的下一波債市多頭，另外，投資等級債波動小，遇市場黑天鵝往往具避險優勢，成為平衡股市波動風險的相對抗跌投資工具。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，電信產業債券最新平均到期殖利率逾6％以上，比起國內電信三雄2023年均殖利率4.26％還優，近期ETF價格也隨美債殖利率下滑而迅速彈升，同時，全球電信產業債還擁有「低違約率」(不受景氣波動影響)、「高殖利率」(至少6％以上)，與「存續期間長」(未來賺資本利得空間大)等3大優勢，加上電信債配息來源穩定，全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形。

新光投信量化投資部協理袁永騰強調，不論是特選產業的美元投資等級債，或全球投資等級電信債，現階段債券ETF擁有「高息＋低波動」兩大優勢，加上配息來源穩定，全部來自債券票息，現階段正是一般投資大眾追求「安心投資」、把握「優殖入手」、再享「價格反彈」的投資好時機。