The Kia EV6 GT以273.9萬售價極勁導入 24年式EV6 GT-Line增程版同步上市

千呼萬喚！以榮登挾2023 WCOTY (World Car Of The Year)世界風雲車年度性能車大賞，而備受全球車壇矚目之GT純電性能跑旅-The Kia EV6 GT，今天由Kia總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布正式導入，建議售價273.9萬元！而純電智慧跨界休旅The Kia EV6，自上市後即深受國內消費者喜愛，累計銷售領牌已逾1,300台，持續蟬聯今年前10月非豪華進口電動車銷售冠軍！

The EV6 GT以E-GMP電動全球模組化平台打造，擁有超高速充電的效能、高續航里程、絕佳的操控性等多項優勢。在動力輸出上，以四驅設定的The EV6 GT搭載高性能雙馬達動力系統(前160kW、後270kW)，總合最大輸出達585ps及75.5kg-m，靜止加速至100公里僅需3.5秒！極速高達260km/h，充分證明The EV6 GT的性能血統。而為讓車主能盡情享受其超凡卓越的動力與駕控反應，The EV6 GT更結合多種駕馭模式讓車主自由選擇。當駕駛按下方向盤上的霓虹綠塗裝的GT按鍵時，更可啟動The EV6 GT獨有的e-GT模式(含Drift-Mode飄移模式)！透過雙逆變器的高電壓讓馬達功率徹底釋放，讓動力輸出、煞車反應、轉向、電子懸吊與限滑差速器皆進入性能極大化狀態！

The EV6 GT曾創下在德國Nürburgring紐柏林賽道單圈成績7分42秒成績，而日前在國內的大鵬灣國際賽道，更在知名車手王上元教練的駕駛下，使用原廠配胎Michelin Pilot Sport 4S，成功在大鵬灣賽道寫下1分58秒7的最速單圈紀錄！The EV6 GT不僅是目前大鵬灣賽道純電車款的最速紀錄，更成功邁入2分內門檻，達到媲美性能超跑得優異成績，充分證明The EV6 GT的純正性能DNA！

純電智慧跨界休旅The Kia EV6，成功打破世人對電動車的想像，自導入台灣後更深受國內消費者喜愛，累計在台銷售領牌已超過1,300台。圖／業者提供

此外，車主也可透過自定義模式選擇喜好的車身動態反應，單獨調整動力輸出、轉向輔助、電子懸吊與限滑差速器等設定，打造出專屬的個人駕馭風格。其他駕馭模式，也包含運動、一般與節能模式。在運動模式下，透過電子限滑差速器，不僅能為駕駛帶來更為精準的轉向反應，同時帶來更靈活的車身操控動態；而在節能與一般模式下，可讓The EV6 GT提供駕駛在日常駕駛使用情境中，兼具舒適與性能的享受。此外，The EV6 GT同時搭載多達六種模式的智慧動能再生制動系統 (AUTO,Lv0,Lv1,Lv2,Lv3,Max i-PEDAL)，系統可在車輛滑行時依據車速和監測雷達對前車的距離來判斷，進而主動調整動能制動系統以提升續航力，讓車主在性能享受之餘更兼具日常行車的節能與續航表現。

Kia The EV6 GT以「Opposites United對立的和諧」為設計理念，車頭為Kia Digital Tiger Face設計語彙，並搭配雙月之刃貫穿尾燈組、天翔之翼數位日行燈以及IFS LED智能前方照明系統，將運動風、個性及科技本色完美結合，在暴風藍、炙焰紅、極光黑、消光月景灰以及珍珠白共五種車色烘托下，讓21吋GT專屬鋁合金輪圈以及鮮艷的霓虹綠運動型制動卡鉗更顯耀眼，以不容錯認的獨特設計成為路上眾人目光。

The EV6 GT內裝配有GT專屬紋路與銘版，以黑色基底搭配紅點綴自成一格，兩張GT專屬桶型賽車座椅不僅提供絕佳的包覆性與支撐性，麂皮與素面皮料搭配更顯不凡身份，霓虹綠縫線穿梭其間更添性能本色。

座艙方面，The EV6 GT搭配12.3吋全景曲面顯示螢幕，整合行車資訊、充電功能及車載影音娛樂系統，打造出科技座艙，提供車主簡約、便利、直覺且富有科技氛圍的車艙格局。而為讓車主能更盡興的享受The EV6 GT的強大動態反應，在安全配備方面，The EV6 GT搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，其中包含了SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)、SEA車門防撞安全輔助系統、LKA車道修正輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、DAW駕駛疲勞警示系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助等多項安全科技配備，為饒富駕馭樂趣的每一趟旅程，做最堅實的後盾。

The EV6 GT具備先進性能科技，其電子限滑差速器(e-LSD)提供三種智慧功能，「智慧轉向」可將轉向不足時、打滑側的車輪動力輸送至另一側，強化抓地力與循跡性；「智慧循跡」則是當車輛行經濕滑或結冰路面，主動調配動力輸出至抓地力較佳之車輪，維持穩定性與循跡性；「智慧偏航阻尼」則是控制車輪間的動力分配，在面對彎曲或不平坦道路時提供最佳平衡性並強化高速過彎的穩定性。此外，The EV6 GT搭配跑車型電子懸吊系統(ECS)，利用車內多個感測器，主動調整並維持加速時車身的平衡，帶來穩健俐落的動態反應，更大幅降低電動車大扭力起步時帶來的重心轉移，讓四輪更緊貼地面創造最佳輸出姿態。而最大智慧動能再生制動系統(RBM)，更能大幅減少碟煞的負荷與消耗，同時可最大降低煞車碟盤溫度達25.7%，有效地讓The EV6 GT在賽道上達成優異的煞車制動表現。此外，RBM更能以瞬間超過300kW的功率為車輛回充電能，增進續航表現。The EV6 GT搭載77.4kWh電池，其所具備的800V快充功能，讓The EV6 GT擁有10%至80%充電時間僅需18分鐘的高效表現。此外，The EV6 GT也能透過V2L的車內與車外電器電源分享，最高能夠提供1.8kW的電力供車主使用，將電動車生活的便利性極大化。The Kia EV6 GT的絕佳性能、高續航力以及快速充電等多樣性能科技，充分展現其新世代性能電動車款的前瞻科技。

為回饋喜愛The Kia EV6的消費者，Kia總代理台灣森那美起亞特別推出限量入主專屬禮遇：凡前30名下訂The EV6 GT的車主，將可獲得大鵬灣賽道純電超跑訓練課程(市價NT$50,000)。此外，另可享V2L車外電器電源分享(市價 NT$30,000)、11kW家用充電設備(市價NT$39,900)、U-POWER一年免費無限快充(市價逾NT$40,000)、原廠配件金15,000元等專屬禮遇。

另為滿足更多喜愛運動化風格的前瞻車主，Kia總代理台灣森那美起亞，同步宣布2024年式EV6正式上市，並新增全新EV6 GT-line增程版車型，以GT-line的運動化外型，搭配後驅單馬達設定，最大續航力可一舉來到560公里，在800V電池系統幫助下，10%至80%充電時間更僅需18分鐘。Kia總代理台灣森那美起亞，邀請車迷近距離體驗The Kia EV6 GT與全新2024年式EV6的前瞻迷人風采。