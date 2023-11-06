24節氣立冬火鍋當道！小七百款商品限時優惠

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二十四節氣的立冬落在本周11月8日，統一超商（2912）7-ELEVEN門市與預購平台同步推出「名鍋盛典」，陸續推出個人化鍋物、湯品、自助熱食及上百款火鍋週邊商品，搭配限時優惠，預期相關類別業績可望成長2成以上。

根據7-ELEVEN指出，火鍋季年產值逐年提升，去年「名鍋盛典」活動效益顯著，首度突破6.7億元業績，包括鮮食相關湯品、鍋物冬季熱銷近千萬碗，今年攜手星級飯店、米其林名店合作，自11月15日起將推出與台北晶華酒店「晶華-剝皮辣椒雞鍋」、「晶華-三燔本家石狩鍋」，7-ELEVEN自有品牌天素地蔬與米其林綠星餐廳陽明春天全新開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」等。

而在熱食自助區，今年主打「了凡油雞」的滷味已陸續於全台4,000間門市販售，15日起並推出大豆干、韓式辣味魚糕、芋頭燒等，此外，隨著電商和團購經濟發酵，線上火鍋商機不容小覷，i預購線上平台則推薦台中排隊名店「台中刁民秘罈酸菜魚」、30年老店「越南東家羊肉爐」、「山羊城-蔬菜清燉羊肉爐禮盒」及南門市場老店「逸湘齋-東北酸菜白肉鍋」及持續熱銷的「煮時光」系列的湯底與火鍋料，同時設有主題專區，集結名店鍋物湯底、火鍋配料，同時可搭配鍋具一同選購，全站免運就近門市取貨。