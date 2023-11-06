太平山遊覽車翻覆 公路局重罰業者9萬、吊扣牌照3個月

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忠原交通公司一輛遊覽車搭載40名桃園市環保志工，前往宜蘭縣太平山旅遊，下山時疑煞車失靈，造成1死38傷。交通部公路局新竹監理所今日前往忠原公司查核，認定該公司未善盡管理駕駛人之責，將依《公路法》重罰9萬元，並吊扣事故車輛牌照3個月。另召回5輛同型遊覽車檢驗，1輛維修中，其餘完成檢驗。

新竹區監理所指出，忠原公司對於郭姓遊覽車駕駛未實施出車前的教育訓練，發生此次不幸重大交通事故，該公司實無法規避未善盡管理駕駛人之責，將依違反《公路法》第77條及汽車運輸業管理規則第19條未善盡管理責任之規定，掣單舉發最高9萬元，並吊扣事故車輛牌照3個月。

另外，新竹區監理所表示，目前警方正依法調查釐清責任歸屬，該郭姓駕駛人若遭依法開單，將依《道路交通管理處罰條例》第61條第1項第4款規定吊銷其駕駛執照，且3年內不得再考領。

新竹區監理所表示，將依警方判定肇事責任調整該公司遊覽車評鑑等第為不列等，11月份每週實地至業者營業處所查核，並依《公路法》第47條要求公司1周內完成全數駕駛人山區道路駕駛訓練課程，若未完成最重可撤銷運輸業營業執照。

新竹區監理所表示，後續視改善成效逐步調整為每月實地查核，並配合國家運輸安全調查委員會進行事故調查相關作業，如發現忠原交通企業股份有限公司其他違失，將依規定再進行處罰。

此外，公路局要求忠原公司旗下其他同型式的5輛遊覽車，要求停止出車，並召回臨時檢驗。新竹監理所表示，4輛車已完成檢驗，僅1輛車維修中，待維修完成後辦理檢驗，將加強督促運輸業者對所屬駕駛人應落實車輛維修保養、出車前檢查及駕駛人山區道路駕駛訓練，以維護行車安全。