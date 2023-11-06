「宜蘭PAPAGO」特權橫行 私喬加車、加人、加上車點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

宜蘭縣政府推出「不老遊學巴士宜蘭PAPAGO」，鼓勵縣內65歲以上長者，透過專車接送至各景點參訪。縣議員林佩螢6日在議會質詢上，抨擊縣府社會處搞「雙標」、做的很「掉漆」，府內「駐區人員」權力大到可以私下喬，竟可加車加人加上車點，完全不公平；社會處表示，已訂有審核機制嚴格把關。

社會處自2015年起推出「不老遊學巴士宜蘭PAPAGO」，鼓勵長者走出來，透過專車於社區接送長者至縣內指定景點，不包含南澳鄉、大同鄉，但崙埤村、粉鳥林漁港及鳩之澤溫泉除外，並配合縣內高齡生活大學政策，提升長者走出戶外，除參訪景點，也提供血壓測量、體適能檢測等保健服務，促進長者的身心健康。

據規定，社區將於15日前向社會處申請PAPAGO，1季可申請1次，可申請1到2輛車，也就是40到80人，社區只能有1個上車點。但林佩螢指出，許多社區的人數、車次、上車點都超過規定，某社區就有4輛車、2個上車點，為什麼可以這樣？這樣對其他守規定的社區無法交代。

林佩螢說，聽聞這些社區都是透過縣府鄉鎮市駐區人員去「喬」出來的，縣府明顯在搞「雙標」，駐區人員權力有那麼大嗎？甚至比局處長、議員還大，真的很掉漆！她要求社會處長林蒼蔡允諾社區全面比照辦理，不能特立獨行，才能真正照顧到各個社區。

林蒼蔡表示，發現某社區申請時，參加人員卻是村莊裡的人，以往凡是社區提出的申請大多會核准，但出現問題後，未來對於申請車輛與上車點，社會處必會嚴格把關，尤其是PAPAGO的車，從2輛變成3輛、4輛，上車點變2個以上等狀況，一定會會挑出來特別審查。

他說，若參加的成員不符資格，將予剔除或駁回，要求重新提報；由於申請案都是社區各自提出的，如有駐區人員特別關切，確實不妥，這方面亦會加以排除，讓一切依照規定申請。