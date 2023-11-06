兒童益智玩具新選擇火火兔故事機 多功能早教產品在台開賣

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全球暢銷頂尖兒童早教品牌「火火兔Alilo」進駐台灣市場，引進一系列專為0至6歲孩童設計的兒童益智玩具，以豐富功能、迷人外觀和教育價值聞名，成為孩子們的理想學習夥伴，而其中的故事機更是家長們熱烈推薦的產品。

故事機：兼具故事、音樂、遊戲、互動多重功能

火火兔故事機整合故事、音樂、遊戲以及互動功能，為提供全方位早教方案。這些兒童益智玩具設計考量到幼兒安全與教育需求，不只使用安全食品級矽膠製成，且以可供孩童安全啃咬的兔耳朵設計，還有7種彩色柔和耳燈和可拆卸的黃色帽子，並通過台灣安全玩具認證。

此外，火火兔故事機預裝60餘首童謠、搖籃曲、睡前故事，且內建8GB記憶卡支持下載1000首以上的音檔內容。為確保孩子們在不同成長階段皆能接觸到適合的教育內容，火火兔故事機讓家長們可透過專屬應用程式來選擇和控制故事的播放，「早教故事機其實是提供一個寶貴的學習資源，讓孩子在家就能隨時接觸到世界各地的經典故事和知識。」

心算高手訓練機：10 ~ 200內分階加減運算訓練

火火兔心算高手訓練機則是一款專門為培養孩子心算能力設計的兒童益智玩具，有多達19種不同玩法，涵蓋從加減乘除口訣、數字遊戲到找規律、比大小等多個維度，豐富內容設計幫助孩子在遊戲中自然而然可強化數學知識，並特別設有記數字和口訣訓練功能，為提升孩子記憶力與反應速度。

業者表示，透過火火兔心算高手訓練機，孩子可逐步從10內加減運算練習到200內加減運算，循序漸進挑戰自我，包括個位數與二位數的比大小、個位數乘除運算，直至更複雜乘除法比大小加法。為了鍛煉孩子們的快速反應能力，訓練機還特別設置了5秒和10秒定時答題模式，讓孩子們在限定時間內完成題目，不僅增加遊戲挑戰性，也致力於提高心算的速度。

火火兔創立於2010年，是一家專注於「親子智慧早教」研究的先進科教企業，除了廣受歡迎的故事機，還提供學習機、閱讀機器人、點讀筆、邏輯思維課程以及原創IP內容等產品。目前已服務全球超過3000萬家庭，擁有超過400億次內容播放量，60餘項專利，兒童益智玩具產品銷往全球40餘個國家和地區，並已榮獲30多項國內外權威獎項。

隨著教育科技的進步，火火兔持續為家長和孩子提供更加先進和完善的早教解決方案，致力於為全球孩童創建一個更美好的學習環境。有興趣的民眾可查詢火火兔官方網站：https://www.alilo.com.tw/