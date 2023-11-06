「潤泰央北」地主戶求售現排隊「人龍」 每坪成交站上90萬元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

這兩天房市最熱門的話題，就是房市儼然再現創下區域新高價的「秒殺案」！？新北市新店的央北重劃區指標大案「潤泰央北」大樓現場，湧現滿滿的排隊「人龍」滿到爆炸，路過的人還以為是誰在開演唱會，不過據查證及業者訊息，才發現是「潤泰央北」的原地主戶，有3戶的8樓戶，要對外求售，吸引數百人排隊；結果，每坪出價在86萬元以下的，全部被刷掉，經出價和議價後，每坪成交價都站上90萬元，刷新央北新天價紀錄，也直接打臉上半年還看衰央北房價的人。

房市這兩天最被熱議的焦點話題，就是「潤泰央北」外面出現近年已罕見的排隊「人龍」，網傳有人目測估計至少吸引有數百人、約20～30組，在7月1日平均地權條例修正案正式上路，政策上已祭出反打炒房條款之後，這種排隊買房的場面，已經幾乎宣告絕版，但是如今出現在「潤泰央北」的大門口，相當引入矚目，也成為房地產業界今天討論度最高的熱門話題。

「潤泰央北」位於新店斯馨一路、央北二路口，基地面積達1,678坪，為地下3層、地上20樓的兩棟住宅大樓，規劃有185戶，主力坪數以28~41坪為主，預售時每坪開價平均約72萬元，每戶總價約2,592~2.952萬元左右，停車位210~270萬元，已完銷。據內政部實價登錄資訊，每坪最高達70.5萬元。

至於此次釋出求售戶別，為地主保留戶，共3戶，網傳這3戶分別都在8樓，包括A3棟的28.74坪、加上停車位285萬元，合計總價約2,875萬元，每坪達90萬元；A2棟則為43.36坪，加充電停車位310萬元，合計共4,215萬元，每坪平均也是90萬元；A1棟則是37.59坪，加停車位285萬元，共3,668萬元，每坪90萬元。

潤泰創新國際公司指出，此次求售的戶別並非屬於潤泰創新所有，據指出應該是地主戶求售。

不過外面滿滿的排隊「人龍」，已令不少房地產業者，嘖嘖稱奇。有人說：「這種場面，真是爆炸傻眼！」有業者則直呼：「好誇張！」「不是說好了集體抵制不追高，讓房價下來嗎？」「聽說每坪成交有到90萬以上，甚至92萬元」「是剛性需求還是惡房客？！」

據業者指出，此次地主戶應是委託房仲銷售，吸引至少20～30組買方，在同一個時段搶看三件2-3房的物件，輪流上樓，最長等待2小時才看到房子。

據指出，「潤泰央北」這3戶，可謂奇貨可居，數小時即宣告被「秒殺」，每坪成交價站上9字頭；有些業者拆算，其中1戶應有到92萬元，堪稱當前房市的一大奇觀。

有房地產業者直言，「這些手上有貨的屋主在代銷退場後掌握了價格主導權。」「屋主開價噴新高每坪90萬，這麼高的天價，似乎沒有擊退看房熱度」也有在地房仲業者說，「2021年12月14日我成交那間三房含服務費才2,956萬，現在只能買地主的兩房。」