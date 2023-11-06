海峽兩岸定光文化交流會暨海峽兩岸青少年騎遊活動舉行

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11月4日，海峽兩岸定光文化交流會暨第三屆海峽兩岸（武平）青少年騎遊活動在武平定光佛文化園區啓動，舉行了海峽兩岸定光文化交流分享會，來自海峽兩岸各界人士齊聚海峽兩岸交流基地，重溫定光緣、暢敘兩岸情。

省委臺港澳辦原二級巡視員王志輝、市委臺港澳辦一級調研員周任昌，武平縣委副書記李小飛，臺灣饒氏宗親理事會會長饒錦奇、臺灣新北市淡水鄞山寺主委練瑞銘、臺灣彰化縣定光佛廟主委謝茂森等出席啓動儀式。

李小飛在啓動儀式上致辭，臺商代表與現場嘉賓分享交流在武平生活、投資興業等方面的體會，並希望能進一步擴大兩岸的民間交流。

該活動爲期四天，內容豐富、形式多樣，包含海峽兩岸定光文化交流分享和參觀海峽兩岸交流基地、中山古城、武平百家大院、興賢坊傳統文化街區等系列活動，與會嘉賓一起探尋海峽兩岸共同的文化記憶和歷史遺蹟。

據介紹，定光佛被譽爲“客家人的保護神”，是兩岸文化交流的橋梁紐帶之一。武平縣始終注重定光文化保護，不斷挖掘定光文化內涵，持續提升定光文化品牌，推動兩岸民間互動交流。

臺商代表、福隆電子有限公司經理林家漢告訴記者:「這次活動在我個人觀感來講是一個非常好的活動，它藉由宗教的交流，然後可以推展到人文交流，基本上來講，兩岸在於宗教和人文的交流上可以再作進一步的發揮，同時能夠讓大家互相更暸解，也能夠讓我們臺灣的同胞有一個機會過來進行本源上的一個追溯。」

第三屆海峽兩岸（武平）青少年騎遊活動也在千鷺湖拉開序幕。該活動是武平縣對臺交流品牌創新項目，旨在通過青少年騎遊，吸引更多的臺灣青年認識武平、暸解武平，從而架起兩岸民間交流的友誼之橋，促進青少年交流。

臺灣青年騎行愛好者黃柏緯表示：「這次的活動除了讓我們更加了解客家文化、精神外，還有就是來武平騎遊真的很輕鬆，步調比較慢，很適合休閒旅遊。然後認識了非常多朋友，大家都有相同的愛好，喜歡騎腳踏車，我覺得非常開心，以後一定會再推薦朋友一起來。」