台北國際旅展買氣超乎預期 明年擴大展攤

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今(11／6)日歡樂閉幕的ITF台北國際旅展今(11／6)，人氣和買氣都超越預期！主辦單位台灣觀光協會統計，最後一日逛展人次為7萬5917人次，4天展期累計共34萬4475人次，較去年成長76.3％，已達2019年的九成。

多家飯店集團每日銷售業績破千萬，也有多家旅行社4日累積業績破億元，多家業者表示買氣恢復、甚至超越2019年疫前水準，陸續向主辦單位主動洽詢明年擴大展攤，如雄獅集團挪威奮進號對於今年展館位於I區入口外廊道的位置非常滿意，已積極爭取明年度的展出。

今年 ITF也延續熱心公益傳統，與台北捐血中心攜手辦理捐血送門票的活動，在台北17個捐血點，每250c.c即贈一張門票，共為血庫注入兩百五十萬c.c.熱血。

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，相信展期間各界都感受到滿滿的旅遊熱潮，展館內人潮絡繹不絕，業者臉上也都充滿笑容，各家參展單位也紛紛回饋今年的訂單超出預期，同時也表示，明年主辦單位會積極規劃擴大展覽空間，努力讓大家都滿意。

ITF作為台灣最具代表性的國際旅展，展期間熱絡的買氣也反映了最新的旅遊消費趨勢。綜合多家旅行社的銷售趨勢可見，日、韓、東南亞旅遊產品為市場銷售主力，而寒假過年等長假逼近，歐美澳紐等長行程也是熱門選項。近年來，遊輪、河輪積極搶攻台灣市場，場內遊輪行程銷售狀況也十分熱烈。

此外，過去許多民眾喜歡來旅展買團體行程的印象，也在近年翻轉，多項自由行產品備受旅客青睞，如日本交通票券、遊樂園券、租車等產品詢問度均破表。旅展中也有許多高端行程，如頂級鐵道旅、奢華遊輪行程等，都是熱門商品。

2023 ITF台北國際旅展圓滿落幕，2024年ITF台北國際旅展將於2024年3月1日開放參展單位報名。