日本克麗德國際集團首度進軍海外 24日盛大開幕

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克麗德國際集團 2004 年在日本成立，過去主要經營飯店溫泉業、餐飲業等業務，經營區域更是遍及全日本，以及紐約、洛杉磯等。而籌備已久、集團首家海外的 SAKURA 日式餐酒館，經過第一輪的專屬舞者海選後，今（ 6） 日舉行貴賓招待日。

台灣SAKURA製作人白井浩一表示，日本「SAKURA」第一家店位於東洋最繁華的地區，在台灣我們選擇了台北的中心位置，位於台北101對面的ATT4 FUN作為起點，未來將以台灣為起點，挑戰海外市場，包括娛樂業的發源地美國，以及近年來蓬勃發展的東南亞城市，如雅加達和曼谷。持續不斷推出嶄新的娛樂內容，讓世界各地的人們體驗到融合日本和台灣文化的獨特魅力。

SAKURA 日式餐酒館的貴賓招待日，除了安排創意日式料理、壽司吧，以及店中主打的日式精緻甜點供貴賓們品嚐以外，台灣SAKURA製作人白井浩一、台北市日本工商會理事長竹田亨也為感謝籌備時期一路支持SAKURA日式餐酒館的朋友並延續台日友好關係，當天精心安排了舞蹈藝術表演，由海選大賽中獲勝、接受日本正統訓練，並栽培進軍日本發展的 SAKURA 專屬舞團，融合了日本傳統舞蹈元素與爵士、嘻哈等現代舞風的創新表現形式，氣氛沸騰、嗨翻全場。

SAKURA日式餐酒館經典媒合時尚的NEO JAPAN空間，融入了日本的元素，每一個空間都是經過精心設計，總面積達270坪，擁220個座位，設有6間VIP主題包廂，每個房間都擁有不同的主題，以展現多種日本的魅力。

SAKURA 日式餐酒館從11 月 24 日正式開幕，開幕當天將推出一系列精彩的日式表演活動，老闆林襄女神更會出席剪綵，同時特別重金禮聘邀請日本火紅 Hello Kitty DJ 來台演出。（飲酒過量，有害健康）