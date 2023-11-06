2醫學中心進駐中壢、平鎮區域醫院 補強桃園南區兒童急診

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桃園市議員王珮毓6日質詢指出，桃園是年輕家庭首選，出生率冠六都，但嬰幼兒醫療不足，南區更是零兒童急診，催生桃園兒童專科醫院。副市長王明鉅坦言，醫療缺乏是全國性問題，醫師多不願意當夜間小兒科醫師，除持續支持國軍桃園總醫院充足人力和裝備，也研擬找醫學中心協助南區的區域醫院補強兒童急診，希冀雙管齊下，明年能讓南區兒童就醫更方便。

王珮毓指出，桃園市是六都出生率冠軍，今年1到10月近1.5萬名新生兒，新生兒及0到6歲兒童很脆弱、易生病，但南桃園兒童專科、急診相對缺乏，她以自己是「二寶媽」為例，曾數次因孩子感冒或不明原因發燒，在一般小兒科或診所等待2、3個小時，若孩子三更半夜發燒，住南桃園的她只能帶著孩子衝到林口長庚急診。

王珮毓說，在上個會期就已要求設置「南桃園兒童急診專科責任醫院」，建議張市府應守護孩童就醫權益，重視兒童醫療量能，籌設「桃園市立醫院」的同時，務必規畫兒童專科與急診。

王明鉅說，設立醫院的初衷是希望有足夠的醫療資源，而興建一座實體醫院預計需要10年，曠日費時，加上小兒科醫師缺乏是全國性問題，因此，市府現階段積極引進醫學中心資源，希望儘快補強婦幼方面的醫療資源，目前已有2家醫學中心願意給予支持，近期會將好消息告知大家。

衛生局長劉宜廉表示，市府相當重視兒童專科醫院的議題，近期與國軍桃園總醫院多次討論，目前國軍桃園總醫院已花費近千萬元更新相關醫療設施；市府也編列明年度預算，照顧更多小朋友。

張善政表示，自上任以來，市府積極研擬對策，思考如何跳過興建醫院的冗長程序，先運用現有的醫療能量，透過市府的補助誘因，去補足兒童專科醫療需求。