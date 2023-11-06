取消機車兩段式左轉？ 台中警局長說話了

台南市今年9月試辦取消部分路段機車兩段式左轉，台中市是否跟進？市議員陳俞融等人質詢指出，台中市警局取締機車違規情況以未兩段式左轉占大宗，但相關交通事故造成的傷亡仍高，建議試辦取消部分路段兩段式左轉。警察局長李文章認為，考量多車道路段若機車直接左轉易釀事故，仍建議保留兩段式左轉。 台中市議會6日進行警消環衛業務質詢，市議員陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤等人聯合質詢指出，警察局8月中執行「防制機車事故精實大執法」，共取締2萬5022件機車違規，其中未依規定兩段式左轉占1萬4500件、闖紅燈有8921件，再看看去年取締機車未兩段式左轉的件數也有9955件。 陳俞融拿出數據說，去年全市機車交通事故導致死傷高達4萬7338人、今年1至8月增加至5萬10人，警察局針對機車執行的取締多針對未依兩段式左轉，卻沒真正降低事故死傷情況，警方也沒有科學依據可證明未依兩段式左轉會增加事故發生。 陳俞融強調，根據內政部的歷史統計資料，民國89年實施車種分流、91年強制兩段式左轉至今，機車事故從91年4615件到92年7482件、暴增1.6倍，顯示兩段式左轉與機車事故發生率應無直接關係，她建議回歸正常道路設計與標線畫設，試辦取消兩段式左轉規定。 李文章表示，台中市每件機車死傷事故，警察局都會分析統計，不只限於兩段式左轉、闖紅燈；依《道路交通安全規則》規定，機車行駛至交岔路口，其轉彎應依標誌或標線規定行駛，在三快車道以上單行道路，行駛於右側車道或慢車道者，應以兩段方式進行左轉彎；行駛於左側車道或慢車道者，應以兩段方式進行右轉彎。 李文章說，每個路口車況不同，考量多車道路段，機車行駛於右側慢車道若直接左轉，可能與同向車輛或對向車輛碰撞而發生交通事故，部分路口仍須保留兩段式左轉設置必要，另行人專用時相號誌路口也必須配套機車兩段式，建議還是要兩段式左轉。