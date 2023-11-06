第二屆IMV新科得獎者出爐 科技創新勢力表現亮眼

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ESG科技創新推動聯盟連續二年推動、支持「農林漁牧創新」與「節能減碳創新」的「IMV科技創新獎金競賽」，歷經近7個月、超過200天的推動，自14縣市共92組企業與團隊中脫穎而出的全國32強，於11月3日進行決審與頒獎典禮，選出第二屆競賽中18組最具I.M.V.精神－具備科技創新、市場掌握、以及永續價值的科技創新勢力。

在今年聯合國氣候變遷大會COP 28即將展開之際，TCFD氣候相關財務揭露將成為企業營運重要指標，「氣候緊急狀態」的緩解與因應，已成為台灣政府、企業、以至於每個人共同關注的議題。

由全球最大半導體通路商大聯大控股發起ESG科技創新推動聯盟，攜手商周集團、光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊、威剛科技、益登科技共同倡議，並透過獎金競賽支持農林漁牧與節能減碳創新企業與團隊。大聯大控股永續長曾國棟表示，今年參賽者領域橫跨智慧種植養殖、病蟲害防治、汙水淨化、冷鏈保存、循環再生、節能減碳等關鍵領域，很欣喜看到參賽者結合科技創新、利用AIoT等各種嶄新技術，來解決氣候變遷、節能減碳的問題！聯盟成員期望能協助參賽者，挹注資源，持續以科技力量，讓改變發生。

光寶科技企業永續發展處ESG辦公室處長陳慶暉表示，看到部分校園團隊提案成熟度很高，會有錯覺以為是企業組評審！不僅有創意，也很有機會未來在市場上實現。研華科技新興事業機會管理協理林之寅補充，雖然學生團隊在經營運作上所知還有限，但對於產業與趨勢的觀察與想法，有時更令人驚豔！期待同學們看到的問題與構想，藉由競賽間的交流，未來能落實成為具體可能的解決方案。

擔任評審團之一的台灣大學實驗林管理處處長蔡明哲表示，企業ESG核心其實是「自然正成長（Nature Positive）」，他很讚賞此次參賽的校園團隊與堅守在農林漁牧產業第一線的企業，很認同透過科技創新，能夠產出比淨零碳排更加環境友善的成果。

長期投入協助企業創新與轉型的精誠資訊永續長黃郁仁指出，今年競賽提前起跑、增加實際訪查參賽企業的場域，看到更多企業創新的實況與合作可能性。未來參賽企業發展路上，不論是硬體、軟體、資金、甚至客戶人脈，聯盟企業都是參賽者的夥伴與後盾，期待競賽後持續的互動，攜手前進。

佳世達科技永續長林旺賜進一步補充，去年第一屆IMV競賽後，聯盟企業就與表現出色參賽者有不少對接與聯繫，讓競賽不只是競賽，能夠發揮更大ESG共好價值。「期許未來競賽能夠發展成為平台，成為更多企業與創新公司、創新團隊間的互動橋梁」。

ESG科技創新推動聯盟強調，面對極端氣候與疫情等外在因素的衝擊，結合科技能量支持農林漁牧等一級產業的創新與轉型，是聯盟成員一致認為台灣這片土地最應該被珍惜並且開闢新出路的根本與價值；另一方面，從提升能源效率、使用綠色能源、減少碳排放等面向來減緩地球暖化，也是作為產業中的每一份子不能迴避的責任與使命。

聯盟期待透過競賽接觸更多關注議題、持續努力投入的企業與團隊，並喚起更多期待在「氣候緊急狀態」的緩解與因應盡一份心力的企業共同投入，相信第二屆IMV科技創新獎金競賽的圓滿落幕，會是成就ESG共好價值的精采註腳，並歡迎更多企業、創新公司、新創團隊共同加入響應，共同為台灣這片土地的永續發展而努力！