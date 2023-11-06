大專女學生領導力培訓營20週年慶　創造未來女性領袖無限可能

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教育部青年發展署於日前舉辦「大專女學生領導力培訓營20週年同學會」。該計畫自92年舉辦至今已辦理20屆營隊活動，培育5,272名學員，青年署陳雪玉署長表示：「只要有夢，只要敢追，就沒有什麼不可能的事。」希望各為學員們可以展露自身的才華，透過今天的活動交流，讓女培學員們可以在各行各業展露頭角。

為響應聯合國性別主流化的世界趨勢，以及我國積極推動婦女權益促進之決心，教育部青年署結合青年領袖培育、性別平等議題及人生設計探索，自92年起每年於北、中、南區各辦理一梯次培訓營，藉由培訓營隊方式，協助大專女學生啟發性別及全球公民意識，與各領域傑出女性對話，迄今已辦理20屆，培訓超過5千名學員，臺灣也在行政院性別平等處發布的「性別不平等指數」中蟬聯亞洲第一，成為亞洲性別平等推動最成功的國家。

教育部青年發展署陳雪玉署長分享「刻板印象賦予女性太多的框架及既定印象，透過大專女學生領導力培訓營，希望各位學員可以打破這些框架，透過努力實踐一同發揮領導長才推動性別平等」。今日擔任主持人的94年女培營學姊—洪金圓就是很好的案例，畢業後參與青年署U-start創新創業計畫，結合自身的企劃專長及主持經驗，成立婚禮顧問公司，也在這個過程中把員工視為家人般地對待相處，營造友善的工作環境，無形中建構自己的領導風格。

女培營20週年同學會不僅僅是一個回顧過去的機會，也是一個支持未來女性領袖的平台，銘傳大學李藍瑜副校長分享「20週年同學會的活動意義非凡，希望到場的學姊學妹們，可以藉由這個機會及平台互相交流學習，遇到知心的朋友一同在職場上發光發熱」，20週年同學會中青年署安排6位傑出女培學員分享自身在職涯道路上遇到的種種挑戰，透過交流活動讓各屆學姊學妹們有更深刻的連結互動，從彼此身上學習交流，激盪出更多的火花。