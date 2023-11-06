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2023 地質嘉年華宜蘭頭城「千人大會師」 11／5圓滿落幕

  • 工商時報 陳又嘉
地礦中心主任徐銘宏（右起）、宜蘭縣政府副縣長林茂盛、地礦中心副主任邵屏華、宜蘭縣立蘭陽博物館館長陳碧琳、地礦中心主任秘書許進忠、地礦中心組長黃智昭共同為活動揭開序幕。圖/地礦中心提供
地礦中心主任徐銘宏（右起）、宜蘭縣政府副縣長林茂盛、地礦中心副主任邵屏華、宜蘭縣立蘭陽博物館館長陳碧琳、地礦中心主任秘書許進忠、地礦中心組長黃智昭共同為活動揭開序幕。圖/地礦中心提供

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2023地質嘉年華在倡議地質生活圈概念下，以「親近大地資源」為主題，11 月 5 日於蘭博烏石港驛站舉辦「千人大會師」，超過 1,500 位參加民眾，以路跑或健走途經加留沙埔保安林步道、外澳沙灘至頭城濱海森林公園一帶，沿濱海前行，全程約 10公里，遠觀龜山島、觀察單面山，感受地方特色地質與生態。

主辦單位經濟部地質調查及礦業管理中心表示，地質嘉年華是一系列地質服務與措施，今年已舉辦第 9 年，為闡揚大地資源永續利用與保育的重要性，並凸顯宜花東地區在板塊碰撞擠壓下造就的多樣性地質現象及衍生的聚落、文史與觀光休憩等風貌。

地礦中心已於9月與10月前進花蓮縣卓溪鄉崙山國小、宜蘭縣大同鄉大同國中等校舉辦地方特色地質課程；自11月1日至5日安排地質長跑、地質戶外賞析、地質千人路跑等活動，遍及台東、花蓮、宜蘭等以陸面及空中影像傳達山脈、岩石、地熱、溫泉、河川、海岸、沙丘等知識與資訊，也同步發行「蘭陽大地資源」地質賞析手冊，推薦 6 條地質旅遊路線。

11月5日舉辦的地質千人路跑於7點開始，舞臺規畫5分鐘地質小學堂，台灣省應用地質技師公會理事長黃柏鈞說明宜蘭地質環境，7 點30分鳴槍起跑，民眾在路程中的地質知識補給站聽取專家、社區民眾、在地志工或學校師生解說在地地質，10 點後陸續回主場參加地質市集，體驗近40個單位展示地質、礦業、地熱、能源、水利防災、森林保育、水土保持、地質公園、在地人文知識等內容，也獲得意外的學習鼓勵獎品、摸彩品及蘭陽博物入場券等；當天路跑名額有限，仍吸引許多遊客聞風參加地質市集，與跑者一樣收穫滿滿。

鳴笛起跑！地礦中心主任徐銘宏（右起）、宜蘭縣政府副縣長林茂盛、地礦中心副主任邵屏華、宜蘭縣立蘭陽博物館館長陳碧琳、地礦中心主任秘書許進忠、地礦中心組長黃智昭合影。圖/地礦中心提供
鳴笛起跑！地礦中心主任徐銘宏（右起）、宜蘭縣政府副縣長林茂盛、地礦中心副主任邵屏華、宜蘭縣立蘭陽博物館館長陳碧琳、地礦中心主任秘書許進忠、地礦中心組長黃智昭合影。圖/地礦中心提供

經濟部地質調查及礦業管理中心:

https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index

臺灣地質知識服務網：

https://twgeoref.gsmma.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/mp

地質知識網絡臉書粉絲團：

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臺灣省應用地質技師公會理事長黃柏鈞分享宜蘭地質賞析路線解說。圖/地礦中心提供
臺灣省應用地質技師公會理事長黃柏鈞分享宜蘭地質賞析路線解說。圖/地礦中心提供

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