穩懋終結悲觀 法說後第五家法人升評

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摩根大通證券加入升評功率放大器（PA）領頭羊穩懋（3105）行列，是短時間內第五家終結悲觀看法的大型研究機構，搭配全新（2455）、宏捷科（8086）業績揚升，多頭派內外資在PA前景論戰中逐漸取得上風，帶動PA三雄走勢整齊，為台股反攻亮點。

智慧機市場好轉近期引起法人廣泛討論，相關概念股中以PA族群受到最多關注，且三檔指標股中，穩懋營運與股價都從低基期轉強；全新第三季每股稅後純益（EPS）優預期、第四季前景佳，加上10月營收站回3億元大關之上；宏捷科10月營收則再度繳出年、月雙增佳績。PA三雄可說涵蓋低基期翻多、強者恆強各種題材。

穩懋法說會釋出訊息，讓市場研判營運谷底已過，匯豐、麥格理、中信投顧、金控旗下投顧與摩根大通證券接連升評，多頭推測合理股價來到165元。

中信投顧指出，根據Trendforce數據，全球手機第四季產量雖未達以往同期水準，然相較上季仍成長超過1成，且近期大陸手機銷售狀況與去年相比已轉為成長。穩懋日前於法說會則表示，調研機構估計手機出貨量2024年將有4.5％成長，大陸地區訂單趨穩，隨庫存水位回歸正常，加上新型號推出，急單已轉為更穩定的需求。陸系手機持續回升將帶動供應鏈拉貨，且2023年由於庫存去化基期較低，2024年穩懋營運應有大幅度好轉。

摩根大通證券指出，基於華為智慧機揚升與RF零組件出貨增長，下半年的補貨需求比想像中要強，其大陸設計客戶的規格提升（如5G比重拉高），有助優化穩懋行動裝置的產品結構。