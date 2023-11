2023世界義大利美食週11／10登場 享受美好生活就從義大利美食開始

全台最大規模義大利美食活動將於11月10日至11月19日隆重登場,由義大利外交暨國際合作部、經濟發展部與農業部聯手,在全球各地同步推廣的「世界義大利美食週」(Week of Italian Cuisine in the World)已邁入第八屆,11月中旬起將在全球各大主要城市盛大舉辦。