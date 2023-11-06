2023世界義大利美食週11／10登場 享受美好生活就從義大利美食開始

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全台最大規模義大利美食活動將於11月10日至11月19日隆重登場，由義大利外交暨國際合作部、經濟發展部與農業部聯手，在全球各地同步推廣的「世界義大利美食週」（Week of Italian Cuisine in the World）已邁入第八屆，11月中旬起將在全球各大主要城市盛大舉辦。

此屆世界義大利美食週，除持續推廣高品質義大利美食與農產品的使命外，更以義大利文化中最重視的飲食精髓，邀請大眾一起走入你喜愛的義大利餐廳，用五感親身體驗義大利美食生活的美妙之處。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組（ITA）於「世界義大利美食週」台灣活動中，特別邀請正宗義大利料理餐飲業者共襄盛舉，包括多家五星酒店義大利餐廳，如義大利米其林星級主廚掌舵的君品酒店「雅意Artbrosia」、台北艾麗酒店「LA FARFALLA義式餐廳」、台北美福大飯店「GMT義大利餐廳」、精品酒店慕軒飯店「GUSTOSO義大利餐廳」、台北文華東方酒店「Bencotto義大利餐廳」、台北遠東香格里拉大飯店「Marco Polo Restaurant馬可波羅餐廳」；來自義大利品牌台灣分店包括威尼斯百年咖啡廳「福里安花神咖啡Caffè Florian」、羅馬排隊冰淇淋名店「Old Bridge義式冰淇淋」；榮獲義大利紅蝦評鑑的「La Mole Taipei」；獲選為「世界十大純素冰淇淋店」的「Nice Cream義式手工冰淇淋店」；取得義大利拿坡里披薩協會認證的「OGGI歐奇窯烤披薩」、台北喜來登「Pizza Pub比薩屋」、「Milano Pizzeria Taipei」、「BANCO」、「Vesuvio Pizzeria想義廚房」；勇奪CAPUTO世界披薩職人經典賽國際組冠軍「Peppino培皮諾小館」；摘下「亞太50最佳披薩」的「Zoca Pizza佐佧義式窯烤披薩屋」與「CURA PIZZA」；拿下台灣500盤評鑑的「Bella Roma Taichung」與「Restaurant Re-」；義大利主廚坐鎮名店「Cantina del Gio」、「Fumo」及「Black Pepper」等超過50家義大利餐廳，將以最道地義大利料理，熱烈邀請民眾一起回到餐桌分享喜悅。

活動期間，各餐飲業者也推出專屬優惠，消費者只要前往餐廳，完成指定打卡並上傳公開於個人社群帳號，就可獲得餐廳提供的專屬優惠。消費者只要前往活動官網，即可快速搜尋到義大利餐廳以及所提供的優惠方案。無論是想要免費飲料甜點招待，或是消費金額直接折扣，在「世界義大利美食週」期間多樣專屬優惠，就是要讓台灣民眾盡情徜徉在義大利美味中。

除了餐廳提供的活動優惠外，義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組更加碼抽獎活動。只要在世界義大利美食周台灣活動官網登錄個人資料，就有機會抽中包括首獎由長榮航空提供的最新航線「台北-米蘭經濟艙來回機票」一張，中獎即刻直飛米蘭體驗聖誕節的無限魅力；還有正宗貝里尼白桃氣泡雞尾酒禮盒、西西里島稀有品種頂級葡萄酒（DUE LUNE SICILIA NERO D'AVOLA NERELLO MASCALESE MAGNUM DOC 2020）、夏季松露醬與帕瑪森乾酪禮盒組、義大利代表啤酒沛羅尼、經典聖誕麵包潘娜多妮、巴薩米克醋禮盒組等，精選最道地、最代表義大利風土滋味的各項好禮，就是要讓台灣民眾從舌尖上全面感受義大利美食與無限熱情！

2023《世界義大利美食週》官網：https://italiantaste.tw/