天生喝水就會胖？中醫這樣看體質

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病人：醫師，我的手腳常覺得冰冷，經常覺得很累，生理期來的時候肚子也常悶痛不舒服⋯⋯

中醫師：你的體質偏寒，記得要少碰生冷食物，多曬太陽和運動，就可以改善。

到中醫看診，很常聽到「體質」兩個字，「體質」到底是指什麼呢？中醫觀點認為，體質就是人體的特質，主要是透過觀察人們的飲食習慣、生活作息、身體各種外在特色表現來區分。一般中醫傳統採用二分法，包含陰陽、寒熱、虛實等各種體質。

舉例來說，有些人手腳容易冰冷、循環差，可能就是體質偏寒。若是容易口乾舌燥、火氣大、怕熱、易長痘痘，則可能是偏熱體質。依據不同類別，又可以再往下細分。京都堂則綜合中醫理論與多年經驗，把容易造成肥胖的體質歸類為五大類型，分別是脾虛濕阻型、胃熱濕阻型、肝鬱氣滯型、氣血虛弱型及腎陽虛痰濁型。

從中醫觀點來看，先天因素與後天因素都會影響體質。中醫有「先天稟賦」的說法，意思是天生造成的身體強壯或是瘦弱。有些嬰兒出生頭好壯壯，有些則容易感冒生病，或是早產嬰兒出生時有些器官發育較不完全，容易有腸胃消化問題等，都屬於先天體質。

體質是先天還是後天造成？

中醫認為「腎為先天之本」，腎主管生殖與泌尿系統、內分泌系統、骨骼生育發展，也是生命的原動力。相對地，「脾胃為後天之本」，脾胃主管消化與營養吸收、代謝，後天的飲食習慣也會直接影響體質的健康與否。

這也代表，後天調理可以改變人體的體質，即使是先天體質較為虛弱的人，也可以透過後天中醫治療、飲食習慣及生活起居的調整來改善，因此後天因素對於體質影響更大。

而最理想的體質為「平和體質」，與哲學的「中庸之道」相呼應，代表身體沒有太過偏寒或偏熱，處在剛剛好的狀態。當身體偏離了平和的中道，就會開始出現疾病。

使用中藥就是要把過強或過弱的體質拉回中道，若是寒性體質就以溫補的藥調理，容易怕熱、流汗、火氣大的熱證，則用清熱退火的藥，讓身體回到平衡狀態。

由於人體會隨著外在環境、日常飲食、生活作息等不斷動態變化，即使是同一個人，昨天與今天的狀態也會不同，透過中藥調理與針灸治療，可以幫助改善體質。

調理所需時間則因人而異，例如有些人經常拉肚子，吃了一兩天中藥後，排便就不再稀軟，慢慢成形。有些人有睡眠障礙，原本需要躺一小時才能睡著，經過兩週到一個月的調理，就能逐漸縮短到 15分鐘入眠。

然而，即使已經由中醫調理好了，不代表身體就不會再度失衡。若是飲食、作息、壓力等因素一有變動，身體可能又會偏離軌道，再次出現失衡的狀況。

有人常開玩笑說自己喝水就會胖，有的人則是怎麼吃也吃不胖，真的有這種天生體質嗎？

「光喝水就胖」的體質並不存在

從中醫角度來看，其實不太可能有天生「喝水就會胖」的體質，肥胖主要還是因為熱量攝取過多、活動量太少而造成。相反地，比較可能的情況是因為水分攝取不足，而不利脾胃的正常運作，造成水分、代謝物滯留在體內，身體濕氣重形成脾虛濕阻型的體質，而導致水腫。當五臟六腑的功能失衡，加上平時不當的飲食習慣、睡眠不足、壓力等因素，才會造成肥胖。

國外大型研究也發現，人對於自己三餐吃了什麼往往有認知誤差。很多人憑印象覺得自己吃很少，實際上經過記錄後卻發現完全不是這麼一回事。如果你也有類似疑問，不妨試著用手機拍下每天吃、喝了哪些東西，一週下來就可以客觀估算出所攝取的熱量。

另一種常碰到的狀況，則是營養知識不足，在不知不覺中吃進過多熱量。例如有些人認為水餃是水煮的，應該健康又低卡，但事實上水餃餡料會用很多油，加上外層麵皮熱量也不低，整體下來其實屬於高熱量料理。

要避免吃錯，最簡單的原則是，多吃原型食物（看得出來食物本來的樣子）就對了，肉是肉、菜是菜，搭配足夠的活動量，也能養出吃不胖的體質。

要記得，「熱量、脂肪不會無故跑到身體上」，先從檢視自己的飲食開始，學習分辨六大類食物，如哪些是澱粉、蛋白質、膳食纖維等，建議也可以諮詢營養師，建立正確的營養觀念，都有助於成功減重。

不過要注意的是，特定疾病可能造成體重不正常的增加或下降，例如甲狀腺分泌異常、胰島素功能異常等，此時則需尋求醫師治療。