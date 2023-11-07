最強前田式筆記術 日本傑出Y世代社長傾囊相授

編按：八歲時父母皆已亡故，曾在街頭彈唱吉他謀生，最終從早稻田大學畢業，成為日本最大直播平台之一SHOWROOM的創辦人兼社長——前田裕二，是1987年出生的青年創業家，他把做筆記養成一種生活方式與習慣，不僅幫助自己想出超過100種商業模式，成功創業，也啟發他將感受到的筆記魔力，擴大影響範疇。

筆記有兩種，一種是「記錄用」筆記，擷取資訊或事實，予以保存。另一種是「產出智慧用」筆記，它可以鍛鍊你的傾聽力、結構力、語言力、傳達力、智慧力，幫助你產生創意，將日常瑣事、雜亂的靈感或思緒轉化為創意、行動任務與智慧的結晶。

本書關於筆記術的重點，只有以下最簡單的三項：

1. 以輸入的「事實」為基礎

2. 針對留意到且可以運用的概念「抽象思考」

3.「轉化應用」到自己的行動上

所有的技巧只有這三點而已，讓我們再更進一步詳細說明。

「記下事實→抽象思考→轉化應用」，將日常瑣事轉化為創意

從這裡開始要用「記下事實→抽象思考→轉化應用」的架構，以具體的例子說明在當今社會上如何應用、如何與能產生智慧和創意的筆記有所連結？順帶一提，我建議各位在實踐做筆記的過程中，要讓大腦「抽象思考」，這一點是比做筆記、擁有幸福的人生，甚至是其他任何事情都來得重要的關鍵思考方式。

接著，我要用一個具體的案例來說明，首先介紹最近我做筆記的對象。

在某次與客戶見面的場合中，我聽到「在東京、大阪的各個街道上，發廣告傳單」這樣一個宣傳案例。一般發傳單時，如果沒有提供路人一點附加價值，就不會有人想要接手這份傳單。所以，必須在這份傳單上加入某項誘因來吸引路人注意。以上都是可以想見的情況。

從這裡開始，大家討論的話題逐漸接近核心。我做筆記的手也自然因速度加快而感到有些疼痛且會出汗。負責這個案子的人又繼續說道，「不是有一種說法說『大阪的婆婆媽媽們，就算沒有什麼特別的事情發生，也常常會送人家糖果』嗎？我從這個地方想到一個策略，就是在大阪發傳單時，都附上一顆糖果。結果因為這樣，傳單非常迅速地發完，非常令人驚訝。」

原來是這樣，這真的非常有趣。替產品加上一個淺顯易懂的誘因，就可以讓結果有所轉變。這個案子的負責人在看到我深表贊同地點頭後，又繼續說道，「我們知道這招很有效之後，便在東京用同樣的方法試試看。在東京實行的結果，居然只有大阪三分之一的成效。也就是說，在傳單上多附一顆糖果，可以在大阪發出比東京多三倍的傳單。」

各位有什麼樣的看法呢？在此不要讓這種想法白白溜走，是一項重點。

如果是一般的筆記，通常會在記錄下當場聽到的事實後便結束。也就是說，可能會先在筆記本寫下「在大阪發傳單時附上一顆糖果，就可以比在東京多發三倍的傳單」這樣的字句。當然，這樣的做法有備忘的效果，還能在之後作為其他創意思考的題材，這種紀錄本身絕對不壞。但是這種程度的資訊將來恐怕難以運用，並會逐漸遺忘。筆記真正的價值是從這之後才開始發揮。

首先，在筆記本的左頁寫下「在大阪發傳單時附上一顆糖果，就可以比在東京多發三倍的傳單」字句。然後，就是我在書中想分享給大家的基本筆記術──筆記本的右頁可以帶來更大的價值。

請將注意力從寫下「事實」的左頁，移到右頁，接著思考，「在這裡寫下的具體資訊，還有沒有可以發展的地方？還有沒有其他可以運用的模式？」我將這種思考過程稱為「抽象思考」，是在寫下事實之後須進行的步驟。將自己所見所聞的事實，用普遍的概念進行抽象思考，然後記錄在右頁。在還不是很習慣這個步驟時，可以先記下事實，事後再試著補上思考步驟。漸漸熟練之後，就可以在一邊記錄事實的同時，一邊移到右頁進行抽象思考。能做到這個程度，就表示在做筆記時，大腦已經是在十分活化的狀態下運作。

透過「抽象思考」和「轉化應用」深度思考

接著，將「在大阪發傳單時附上一顆糖果，就可以比在東京多發三倍的傳單」這樣的事實抽象思考後，會得到什麼樣的結果呢？或許說抽象思考會讓人覺得很困難，如果以「取得其他領域也有可能應用的新發現」這個角度來思考，便可以完美且具體地提煉出高度抽象的主題。

舉例來說，首先是發現「對肉眼直接可見的誘因，大阪人比東京人來得沒有抵抗力」這一點。相信各位可以理解，這樣的發現與剛才「在大阪發傳單時附上一顆糖果，就可以比在東京多發三倍的傳單」這樣的事實相比，是一種較可能應用在其他領域的概念。

我們所做的筆記，並不僅如此，在進行抽象思考後，還需要更進一步的思考，以運用抽象思考之後獲得的發現為基礎，建立行動的計畫，也就是進行「轉化應用」的過程。

舉例來說，我會先列出以下的假設──「……原來是這樣，既然如此，那在自己經營的SHOWROOM中，有沒有反映出大阪人特有的氣質呢？」在筆記本裡，將書寫處移到右頁的右半部，寫下「雖然無法斷定SHOWROOM中也有相同的情形，但會試著調查不同地區使用者的偏好」。

簡單地說，SHOWROOM是一個可以在網際網路世界中表現自我的線上實況頻道。所有人均可免費註冊為用戶，在網站上自己開設線上實況頻道，或者觀賞其他用戶的線上實況頻道。喜歡該頻道的使用者，可以在虛擬的表演空間裡贈送禮物，炒熱該頻道的氣氛。因為在虛擬禮物的選項中，有一些需要付費的項目，所以我想到只要針對來自不同地區的使用者，調查他們使用金錢的方式有哪些不同，應該就可以取得第一手的資訊。

經過實際分析網站的使用數據，來自大阪的使用者實際消費的金額有比東京地區略低的傾向。當然這樣的數據會依時間的不同而有變化，也無法完全排除其他因素的影響，所以沒有辦法斷定這樣的結果是否能反映出真實的情形。最多只能判斷出有足夠的使用量數據，在這個時間點上分析出這種傾向。

以「來自大阪的使用者實際消費的金額，有比東京地區略低的傾向」這項新資訊為基礎，再做更進一步的思考，可以將這件新的事實，重新記錄在筆記本左頁，或是也可以直接留在轉化應用的欄位裡。

在SHOWROOM網站贈送禮物的機制中，因為是在虛擬空間裡模擬贈送各項禮物的模式，所以可能不是一般現實社會中直接可見的具體禮物。所以先前進行抽象思考時，如果在SHOWROOM的經營型態下，也適用於「對肉眼直接可見的誘因，大阪人比東京人來得沒有抵抗力」這樣的規則，大阪人在這樣的情況下，不就更不會想花錢了嗎？如此一來，便可以引導出這樣的假設。

之後再以這樣的假設為基礎，深入進行思考。

這個新的假設既不是「大阪人不花錢」，也不是「大阪人很小氣」，實際上，雖然大阪很少出現當紅的明星，但吉本新喜劇和搞笑文化卻比其他地方要來得盛行。也就是說，「對那些看起來有趣、能在表面上看出其價值的事物，會捨得花錢」這樣的描述，才能明確定義大阪人的另外一面吧！既然如此，不也可以說「大阪人的心中明確區隔出有價值的事物和沒有價值的事物」嗎？還可以說，在大阪要比在東京須留意的地方是，要在肉眼可見的地方，多提供一些附加價值及誘因。