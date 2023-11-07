你有想要實現的夢想嗎？首先與「自己」來個約會

編按：八歲時父母皆已亡故，曾在街頭彈唱吉他謀生，早稻田大學畢業，日本最大直播平台之一SHOWROOM的創辦人兼社長——前田裕二，是1987年出生的青年創業家，他把做筆記養成一種生活方式與習慣，不僅幫助自己想出超過100種商業模式，成功創業，也啟發他將感受到的筆記魔力，擴大影響範疇。

為了實現夢想，騰出時間與「雖不緊急但很重要的事情」面對面，是很重要的。許多人每天被「緊急」的事情追著跑，很難為了夢想再找出什麼時間來。

我為了實現夢想，從以前到現在都會維持某種做法，那就是把自己跟自己的約會，清楚排在行程表裡。為了「雖不緊急但很重要的事情」與自己有約，只要當下沒有非做不可的事，就一定會如期舉行。就算某人可能會約我見面，我還是以與自己的約會為優先。

這個時間可以是星期六、日，也可以是睡前。好好騰出自問自答的時間、面對夢想的時間，履行自己對自己的約會，是非常重要的。

我的狀況是，平常日一直到晚上六點左右，行程都被工作塞滿，幾乎插不進與自己的約會。所以，我會利用睡前一個小時的時光，跟外界完全斷了聯絡，進行「與自己的約會」。這時，我一定會讀本書，或是把一天的心得抽象思考、整理成日記風格，或是反躬自省，盡做這些雖不緊急、但對自己來說很重要的例行事項。因為我知道，想有所成長，沒有比「習慣」更厲害的武器。

透過「人生曲線」，水平來看人生

對於看到本書特別附錄的自我分析一千題，會說「這也太體育系了吧，做起來真痛苦」的人，還有對於想以更寬闊的視野俯瞰人生，藉此獲得新發現的人，我想向你們介紹一個稍微簡化的自我分析架構，稱之為「人生曲線」。

所謂「人生曲線」，橫軸是自己的年齡、縱軸是情緒的高低，經過時間的推移，表現人生幸福程度高低起伏的曲線。請參照下圖。

出生時的情緒為「0」，情緒高於它時，曲線向上；情緒低於它時，曲線向下。請一邊回顧自己的人生，一邊試著畫畫看。

此圖表的優點是，不是以垂直的方式深探自己的人生，而是以水平的方式來俯瞰人生。以微觀的角度切入自我分析，容易不自覺陷入垂直思考。就像被問到「大學時期做過什麼努力」，會不自覺針對自己人生的「某一點」，進行深度挖掘。當然，深度挖掘是很重要的；只是，如果想更全面地了解自己的本質，稍微拉遠一點來看，把眼光放在整體的過程，更為重要。

可能有人小時候非常喜歡自己動手做東西，那段時光，每天都過得很快樂，卻在不知不覺中隨波逐流找工作，現在做著一點也激不起熱情的會計工作。像這種事，令人意外地發覺，如果不看整個過程，就無法看清事情的癥結。

不是用縱軸來看自己的人生，而是用橫軸，並且儘量掌握「寬度」，然後就能看到自己的價值觀，與所定義的幸福。自我分析時，把「垂直方向深掘故事情節與價值觀」乘以「水平方向掌握整體感」，在縱橫的交織下審視，將有效發現更立體的自己。

劃分人生階段，加上關鍵字

製作人生曲線時，試著把自己的人生劃分成幾個階段。例如「認真唸書時期」、「埋首工作時期」、「就是愛玩時期」，試著把人生分成幾塊。

而這裡有一個重點，就是儘量著眼於「中學之前時期」，描述愈詳細愈好。因為長大後也不會改變的人格特質，往往在這個階段沉睡。幼兒時期、五～六歲時期，身體感受到的感動以及情感的流動，很可能到現在還影響著我們的人格特質。有人的人生重要轉捩點或是初體驗就在最近一段時間發生；但更多人是發生在幼兒時期。包含自己的幼兒時期在內，請去找出「自己為什麼會感到幸福快樂、什麼時候會感到幸福快樂」的答案吧。

習慣這樣的劃分後，再為每個階段，加註有自己風格的關鍵字。也就是，為人生的事件或風波加上「標語」。「考試通過」只是單純的事實，這個事實帶給你怎樣的情緒（為什麼會產生這樣的情緒），把這樣的情感因素考慮進來，再為它命名。試著透過代表情緒的縱軸，去思索「為什麼曲線會在這裡往上走」，如此一來，像「考試通過」的字眼，就會變成「努力獲得回報的瞬間」這個標語了。持續這項工作，逐一將「自己是誰」、「什麼時候會發奮圖強」、「什麼時候會覺得快樂」等重點轉化為語言。

舉例來說，假如通過考試「前」的人生曲線來到最高峰，冷靜思考這個事實，說不定會發現，原來自己屬於「找到一座山，奮力往山頂爬，攻頂成功的瞬間，看到美麗的景色感到非常幸福，但達到目的後又開始無聊了起來」類型的人。可能「站在山頂不斷欣賞美麗景色的人生」，並不那麼讓你感到快樂。

又或是，有些中堅員工剛進公司時，人生曲線處於高峰，現在卻降了下來。面對某個挑戰去解決它、完成它，才會真的感到幸福，但現在每天只被要求處理例行工作，幸福感當然下降。不過在大企業任職，沒那麼多積極挑戰的機會，如果你的人生曲線顯示，擁有強烈的「挑戰」價值觀，維持現狀待在大企業，不會讓你覺得幸福。如果你是這樣的人，以人生曲線為契機，是該思索轉換工作跑道了。把劍拿好，說不定現在就是打場漂亮的仗的時候！