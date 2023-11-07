金賞獎：X-TRAIL e-POWER 『裕隆日產創新風雲賞』啟動校園巡迴講座

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

『2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞』前進上屆金賞獎得主逢甲大學，正式啟動舉辦本屆首場NISSAN校園創新講座，會中安排裕隆日產汽車專業講師進行專題演講，介紹NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術的產品開發理念、行銷實務經驗及數位轉型策略，邀請上屆金賞獎團隊向學弟妹分享參賽經驗及心路歷程，從開始討論定調初選作品方向，到決選如何優化作品以及得獎後的心情，現場更展示NISSAN X-TRAIL e-POWER實車，讓與會師生親身體驗NISSAN「技術日產 智行未來」品牌精神。

本屆『2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞』共將巡迴全國20所大專院校舉辦NISSAN校園創新講座，促進產學交流、傳遞汽車創新設計與數位行銷教育，期望能透過本活動，為臺灣汽車產業持續培育數位轉型、研發設計及行銷企劃專業人才。

本屆創新風雲賞競賽題目「NISSAN e-POWER創意社群行銷」，特地號召全國學子與NISSAN一起迎向嶄新移動生活，創作NISSAN X-TRAIL e-POWER創意IG社群行銷活動，冠軍金賞獎隊伍將可獲得NISSAN最新上市KICKS e-POWER新車一台！裕隆日產鼓勵所有擅長數位媒體設計、影像廣告、行銷企劃、品牌傳播、商業管理的大專院校學生踴躍報名參賽！

NISSAN做為科技創新領先的汽車品牌，不斷堅持造車理念並建立品牌精神，同時致力永續發展。為鼓勵校園傑出人才參與全新「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動，裕隆日產自今日起，將巡迴全臺20所大專院校舉辦NISSAN校園創新講座，首場講座特別造訪上屆金賞獎得主逢甲大學，為本屆校園巡迴講座正式拉開序幕，更邀請上屆金賞獎團隊分享參賽經驗及心路歷程，從開始討論定調初選作品方向，到決選如何優化作品以及得獎後的心情，勉勵學弟妹踴躍參與本屆競賽。

裕隆日產特別安排公司內部行銷專業講師介紹NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」技術的產品開發理念、行銷實務經驗及數位轉型策略，並與現場師生面對面交流意見與經驗，更於活動現場展出NISSAN X-TRAIL e-POWER實車，讓與會師生親身體驗NISSAN「技術日產 智行未來」品牌精神。裕隆日產期望能透過本活動，促進臺灣校園產學交流、傳遞汽車創新設計與數位行銷教育，為臺灣汽車產業持續培育數位轉型、研發設計及行銷企劃專業人才。

為發揚活動創新精神，「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」特別規劃全新主題，挑戰NISSAN e-POWER創意社群行銷，以NISSAN X-TRAIL e-POWER作為競賽主題車款，號召參賽者深入瞭解新能源科技e-POWER車款的設計理念，以及為世界帶來的全新改變與嶄新生活模式，鼓勵師生躍出傳統框架，發想參賽企劃及作品，角逐NISSAN e-POWER創意社群行銷王。這屆「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」為鼓勵全國師生迎向數位轉型浪潮，競賽題目特別結合年輕世代喜愛使用的數位社群媒體，邀請青年學子創作IG社群行銷活動企劃，並製作超有梗POST貼文及REELS短影音，運用社群行銷的特性來傳達NISSAN X-TRAIL e-POWER三大黑科技「e-POWER、e-4ORCE、ProPILOT」，並展現「技術日產 智行未來」品牌精神，盡情發揮數位轉型社群力。

裕隆日產自2005年起一共舉辦了多達11屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」活動，為國內首創獲得首獎「金賞獎」即可將全新汽車開回家的校園汽車設計競賽。為呼應現今綠色轉型趨勢，推廣NISSAN e-POWER新能源科技，「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」以X-TRAIL e-POWER做為競賽主題車款，為鼓勵更多青年學子踴躍參賽，本屆特別以NISSAN最新上市KICKS e-POWER新車一台作為金賞大獎，希望募集更多優秀作品，並讓更多人認識及體驗新能源科技為世界帶來的綠色轉型生活模式。

裕隆日產一直以來為使汽車教育推廣繼續向下扎根，提供一個讓所有優秀學子能夠一展所長、發光發熱的競技舞台，為臺灣培育出更多潛力無窮的創意新星，誠摯邀請所有擅長數位媒體設計、影像廣告、行銷企劃、品牌傳播、商業管理的大專院校學生至活動官網報名，參賽團隊可跨校、跨科系/所組隊參賽，競賽詳情及相關報名資訊請逕參考「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」活動官網(https://event.nissan.com.tw/2023designaward)查詢。