水星生醫攜手台灣神隆簽訂MTA　搶進全球百億美元癌症藥物市場

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水星生醫（6932）攜手國際原料藥公司台灣神隆（1789）共同簽訂材料轉移合約（material transfer agreement，MTA），雙方合作利用水星生醫的StackDose™新藥技術開發平台進行特定藥物主成份的開發，一旦前期開發成功，能精準與國外藥廠進行藥物授權，且以此原料藥開發藥品可直接從臨床二期試驗開始進行。

此次合作開發的原料藥（API），原為注射劑型的抗腫瘤藥物。利用StackDose™ 平台進行特定粉末堆疊包覆製程開發成口服藥錠，嘗試減少胃酸破壞來增加此藥物的口服生物利用率，將劑型改良，期望提供患者更好的用藥選擇。此藥物除搶攻大腸直腸癌全球高達140億美元以上市場外，未來此藥物也將開發應用於小細胞肺癌與胰臟癌等未被滿足的醫療需求。

台灣神隆主要供應國際原料藥市場，並以抗癌藥物為大宗，其全球客戶包含國際頂尖專利製藥公司以及全球十大學名藥廠。水星生醫與台灣神隆簽訂MTA，不僅是跨入癌症藥物開發，更能精準與國際藥廠對接，預期未來還將運用雙方優勢，合作開發更多原料藥（API）。

根據世界衛生組織（WHO）統計報導指出，大腸直腸癌為全世界第三常見的癌症，約占所有癌症病例的10％，也是全球癌症第二大死因。在The Business research company發布的全球大腸直腸癌治療藥物市場評估報告（Colorectal Cancer Drugs Global Market Report 2023），估計2023年治療大腸直腸癌藥物全球巿場規模達約142.1億美元，預計2027年將成長至162.2億美元，年複合增長率為3.3％。

水星生醫的StackdoseTM技術平台基於3D粉末列印的製藥製程並結合獨家藥物黏合配方，開發出可控時溶解、精準部位吸收的新劑型藥錠，並提高活性藥物成分（API）的生物可利用率以發揮最佳效果，藉此降低藥物使用劑量，進而減少副作用。StackdoseTM技術平台的3D粉末堆疊為封閉式機台，將供粉、集塵、清潔及篩粉合於一機，避免粉塵產生而污染生產環境，可讓毒化物類藥品在製造上更為簡便，將有助於癌症原料藥的開發與製造。