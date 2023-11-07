熱錢湧入 台幣狂升1.6角

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新台幣匯率近一年走勢

市場解讀美國升息恐已告終，美元指數回落，外資猛烈回頭，激勵台股大反攻，新台幣早盤更一舉收復32.1元價位，但央行尾盤進場調節，升幅收斂，終場收在32.143元，為近一個月新高，單日飆升1.6角，連三個交易日收高，總成交量15.01億美元，其中外資進來逾8億美元。

匯銀主管表示，新台幣盤中最高升值達1.88角，達32.115元，單日升幅0.5％，創7月15日以來、近四個月最大升幅。近期匯市上沖下洗，上周一度陷入32.5元保衛戰，隨著美國聯準會（Fed）放鴿，及美國非農就業數據表現不佳，國際美元大跌，新台幣近三個交易日飆升3.41角，短線將挑戰漲破32元整數。

據央行統計，主要亞幣6日全面反彈，尤以韓元狂漲1.93％最強，其次馬來幣勁升1.73％、印尼盾大反彈1.24％、泰銖衝高0.93％、星幣上漲0.82％、人民幣走揚0.52％、新台幣升值0.5％、日圓漲0.42％、菲律賓披索也升0.34％。

「新台幣大漲並不意外」，匯銀主管指出，新台幣反映國際美元指數走弱，外資重返包括台灣在內的新興亞洲市場，回補先前賣超台股，全日匯入規模超過總成交量的一半，推高新台幣強勢彈升，但「央行其實不樂見升太快」，尾盤進場阻升，也為市場提供流動性，讓新台幣升幅略見收斂。

匯銀主管說，近期市場開始出現Fed降息預期、預測明年降幅再加大為4碼（1碼是0.25個分點），「可能過度樂觀」，Fed利率即使沒有「higher」（更高），但「longer」（高利率維持更長時間）基調沒變，後續關鍵要觀察本周Fed官員公開談話，是否透露降息訊息。

市場預期新台幣短線應轉向偏升，不排除挑戰32元，預計短線在32元至32.3元區間徘徊。匯銀主管強調，「一切還是看Fed何時釋放降息訊號」，美國經濟有走弱的跡象，明年美國總統大選，若是執政黨要拚經濟，是否開始出現降息信息，牽動後續匯市走向。