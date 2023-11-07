台股四喜臨門迎財神 電子、金控受惠 外資回補「這5檔」排前位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新台幣狂升 台股連四漲

美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出非鷹派說法且美財政部發債額度減少，帶動台北股匯市強勢反轉上揚，法人表示，台股6日「四喜臨門」迎年底：成交量為近11個交易日最高、年底作帳行情展開、人氣指標11千金再現、新台幣匯率快見31字頭。

昨日新台幣強勁升值，領台股盤中站上所有均線，終場半年線16,670點得而復失，但短期偏多格局延續，加權指數終場上漲141點收16,649點，成交量放大至2,758億元，多頭歡慶行情連四紅。

新台幣概念股尤受矚目。台新投顧副總經理黃文清表示，新台幣對美元11月1日貶值至32.484美元後反轉，至11月6日的三個交易日已升值3.41角，同時間外資買超台股435億元，激勵台股三天累計上漲610點，收復頸線並完美上演股匯雙漲的戲碼。

第一金投顧董事長陳奕光指出，目前正上演股匯雙漲階段，挾外資的熱錢湧入台股及台幣升值，此時受惠股是所有類股全數受惠，再者電子股占權值，是外資回補的首選類股，護盤核心金控股也受惠。統計這三天外資買超金額前五大為台積電、世芯-KY、愛普*、聯電、中信金等。

統一投顧董事長黎方國表示，新台幣升值對進口原物料廠商有利，受惠產業有塑化、鋼鐵、水泥、食品及資產、營建的內需產業，這些業者進口原物料的業者因美元走貶，採購成本降低，帶動獲利提升。

陳奕光分析，考量Fed釋出非鷹派訊息，年底前不會再升息，金融壓力指數趨緩，美元無避險的需求，美債的空頭回補，催化11月新台幣急速升值，外資對台股轉為買超的趨勢將延續下去，資金行情後接棒作夢及選舉行情。若新台幣突破32元後，升值趨勢檔不住，台股有望朝著萬七挑戰。

群益投顧董事長蔡明彥也表示，受惠美聯準會Fed升息循環尾聲，台幣匯率反彈至32.1，美元大跌對應歐元、新興市場貨幣貶值壓力減輕並開始反彈，先前看空資金回補，再加上政府基金季底有700～800億釋出元，大型權值股穩盤並且受惠。