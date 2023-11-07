空頭脖子被掐 陸股強彈

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大陸主要經濟數據近月表現與預估

大陸近期持續推出提振經濟政策，國家安全部上周還對市場做空行為發聲警告，加上美債殖利率與美元快速下跌的背景下，大陸股匯出現久違的強彈行情。A股三大指數6日全面大漲，創業板指狂飆3％以上，人民幣兌美元在岸價也一大幅反彈近400個基點重回7.27元區間，創近兩個月新高。

大陸海關總署今（7）日將公布10月外貿數據，市場預測跌幅將持續收窄，整體外貿情勢回穩。機構也預估10月消費、投資也有望回溫，尤其在「十一」長假的加持下，預估10月消費年增率有望回升至7％左右。

A股三大指數6日開高後持續震盪走高，滬指收升0.91％報3,058.4點創逾半月高；深成指升2.2％報10,071.5點，為時隔一個月重新站上萬點；創指表現強勁，升逾3.2％。滬深兩市逾4,500檔股票上揚，合計成交額達人民幣（下同）1.06兆元，北向資金淨買入52.7億元。

人民幣在岸與離岸價上周五（3日）夜盤已展露強彈之勢，6日美元持續下挫，人民幣持續收復失地，在岸價盤中最高升至7.2610元，收報7.2756元，較上周五收盤價7.3133元大漲377個基本點，單日漲幅0.52％。離岸價同步回升到7.2776元區間。

券商指出，官方對做空者嚴厲喊話，市場正面因素增加，美股反彈、美債殖利率大幅下跌之外，中美元首本月舉行「習拜會」、互動回暖等，為外部環境營造出利多氣氛，對後市不宜悲觀。

中金公司表示，正面因素持續累積，後市機會仍大於風險。一是外部因素對A股市場影響有所緩解；二是A股第三季財報揭露完畢，非金融上市公司第三季業績相較半年報有所回升，獲利底部更加清晰。三是中央金融工作會議定調金融領域發展方向，再提活躍資本市場。四是穩健增長、穩預期相關政策持續發力。

興業證券表示，受美債利率飆升影響，8月以來外資持續流出，成為拖累A股主因。近期美債殖利率顯著回落，先前外資流出新興市場的情況有望逐漸扭轉，外資可望回流、形成A股支撐。