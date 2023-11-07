高價股回神 11千金全歸隊

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高價股奔騰 台股重拾11千金

台股6日多頭重振旗鼓、價量齊揚，高價千金股族群展翅高飛全部收紅，股王世芯-KY以2,955元大漲100元作收，蓄勢攻3,000元；譜瑞-KY及材料-KY雙雙回神，股價再度攻堅，台股重拾11千金。

投資專家看高價股，具有高獲利、高每股獲利（EPS）、高成長「三高」特性；產業來看，以矽智財（IP）股及泛伺服器股為主；另11檔千金股中，國外註冊登記的KY股占四檔，也與高獲利高成長，產業趨勢站在浪頭、表現卓越有關。

權王台積電6日雖收漲1元，但日K卻留長上影線的中黑棒，對比千金股全數紅通通，漲幅最小的大立光漲1.67％，譜瑞-KY及材料-KY各大漲7.58％及6.88％，同步攻上千金股。

萬寶投顧董事長朱成志指出，高價千金股昨齊步大漲，台積電只漲1元來看，台股現階段「愛高價股、不愛權值股」，就11檔千金股來看，世芯-KY、力旺及創意等三檔為IP股，泛伺服器股更有信驊-KY、世芯-KY、緯穎、創意、旭隼、祥碩及譜瑞-KY等高達7檔，都是目前最重要的產業趨勢。

以電子及非電族群來看，千金股中電子高達九檔、非電二檔；部分KY股雖給外界負面印象，但四檔KY股屬於高EPS且財務透明度高，定期舉行法說會，獲投資人青睞。

台新投顧副總黃文清說，台股高價股「三高」特性，在公司獲利增長，加上近年上市櫃公司多以配息為主，可免於股本膨脹、EPS遭到稀釋，以此來看，台股未來金千股會愈來愈多。隨產業進入旺季、年底作帳行情啟動以及市場反應明年獲利成長等題材，看好台股將在高價領頭下持續攻堅。