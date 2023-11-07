禁空令再起 韓股噴漲5.7%

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韓國政府再度實施禁空令，自6日起禁止股票放空直到2024年6月為止，確保散戶與法人在公平競爭環境下進行交易。韓股6日噴漲5.66％，創2020年3月以來最大單日漲幅，表現在亞股裡稱霸，韓元也大幅升值。

在電池類股領漲下，韓股Kospi指數6日上漲5.66％或134.03點，收報2,502.37點。此外，韓元對美元匯率升值1.9％，收盤報1,297.3韓元，改寫三個月新高。外資大買韓股，加上美股近日勁揚提振市場風險情緒，這兩大因素帶動韓元升值。

韓國金融服務委員會（FSC）5日宣布，Kospi 200與Kosdaq 150指數的股票至明年6月底全面禁止放空，亦即恢復2021年5月解除的禁空令，這兩大指數成份股為韓股裡市值最大股票。新韓證券（Shinhan Securities）周一報告指出，韓國金融監管機構周一起再度實施為期八個月的股票賣空禁令，促使交易商回補電池股空頭部位而推升股價大漲。

FSC官員表示，全球投行大規模非法大肆做空，擾亂韓國股票市場，將透過改革交易行為來保護散戶利益，明年6月檢討市場環境是否改善，再考慮是否解除禁令。

有分析師表示，韓國明年4月將舉辦國會大選，此時恢復禁空令且時間長達八個月，且在沒有金融危機情況下全面禁止放空，討好散戶選民意味濃厚。

也有人認為，禁空令可能阻礙外國基金參與1.7兆美元規模的韓股市場，為韓國在MSCI指數中尋求已開發市場地位增添變數。