全球股漲 台美陸港連動ETF暴衝

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全球股市強強滾 ETF昨日成交量前20名

美國升息告尾聲激勵美股大漲，大陸刺激政策陸續出台，跌深的陸港股市強彈，台股也過五關斬六將，與各國股價指數、科技、高息、債券等主題連動的ETF6日也全面帶量大漲，包括富邦恒生國企正2、中信中國50正2各有4.12％與5.7％的漲幅。法人一致看好年底全球股市多頭行情列車啟動。

低檔盤旋的陸港股6日強勁，深圳成指及上證綜指各收漲2.21％及0.91％，恒生指數也漲1.71％，日股及韓股午盤過後均拉高，各飆漲2.33％及5.66％；台股6日收漲0.86％。

萬寶投顧董事長朱成志表示，美股四大指數在11月的僅三個交易日，將10月跌的全補回來了，代表美股升息進入尾聲，進入年底旺季，開始走多頭行情，尤其科技股漲幅比傳產股強；陸港股過去股價被壓抑過度，在政策的積極作多下，見底反彈。隨美股強勢反彈，台股未來有補漲空間，外資即使已連3日回補台股，但今年來累計仍賣超台股1,071億元，未來回補空間可期。

統一投顧投研部指出，大陸11月加快新增兆元國債的發行使用，提前下達2024年部分新增地方政府債券額度，拉動有效投資、穩定經濟，隨著房地產景氣緩步改善，民眾信心逐漸回暖，搭配「雙11」促銷活動加持，有助消費潛能釋放。歐美年終消費旺季拉貨需求增強，出口持續改善，均有助推升製造業供需兩端增長動能。

台股高息ETF成為外資回補主要焦點，6日加碼最多的三檔均為高股息ETF為復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等，單日各買超28,825張（一張為1,000個受益權單位）、8,658張、7,499張，推升股價上漲0.92％～1.63％。

與台陸股市連動的ETF，6日表現吸睛也吸金，兆豐永續高息等權、中信成長高股息、國泰智能電動車、元大台灣50正2、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30、中信中國50及群益台ESG低碳50等ETF，6日均獲得外資逾千張買超。