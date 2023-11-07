高股息ETF 定期定額有賺頭

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國內成立一年以上定期定額人氣最旺高股息ETF

市場波動時，更多資金採定期定額投入。據證交所公布9月定期定額交易戶數，成立一年以上的高股息ETF中，國泰永續高股息ETF已破20萬戶，元大高股息也達19.8萬戶，據MoneyDJ統計至10月底，二檔基金若投資人定期定額投資堅持三年，都可賺逾2成。

市場波動劇烈時，定期定額可分散風險，避免單筆買在最高點，且當股市回檔時，定期定額投資人反而會增加。

國泰投信指出，國泰永續高股息ETF是國內唯一定期定額人數逾20萬戶的高股息ETF，若未來美債殖利率回落，市場資金將轉往殖利率較高的股票以尋求收益，預期未來的漲勢，投資人已開始分批逢低布局。

至本月3日止，國泰永續高股息ETF基金規模超過新台幣2,166億元，受益人數已達116.26萬人，再創新高，今年以來增逾36萬人。市場分析其吸金原因，是投資人看好其歷次配息穩定，投資非僅集中單一產業，歷來換股周轉率低、費用率相對低，因此吸引資金投入。

近期全球股市出現反彈，元大高股息ETF回到除息前參考價，展開填息之路。法人表示，元大高股息ETF是市場唯一採預測最高殖利率方式選股的高股息ETF，過去在景氣築底回升時，曾優於同類ETF表現，目前市場對美國升息預期下降，景氣燈號回溫為黃藍燈，第四季至明年第一季通常台股有較佳漲勢，投資人期待元大高股息ETF完成連續年度填息及持續提供穩定配息，所以資金亦持續轉入。

群益台灣精選高息ETF金經理人謝明志認為，台股ETF若有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，目前投資人要求的收益已升息水漲船高，因此台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長及股息收益。