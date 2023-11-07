只花150天 第四檔千億規模台股ETF誕生

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資金湧入台股高股息ETF基金，在最短時間內催生出國內第四檔千億規模的台股ETF，從掛牌到破千億元僅150天，創ETF史上最快破千億元的紀錄。

6月初以50多億元成立、15元掛牌交易的復華台灣科技優息ETF基金，是國內首檔訴求月配息的台股ETF，掛牌上市首日以單日12萬張成交量，拿下當天成交量第二、ETF交易之冠。隨後有17日單日成交量居台股第一、48日排名前五大；9月20個交易日中，有16日單日成交量居市場之冠，常名列官股買超第一名。

因每月配息0.11元，這檔基金持續吸金，總受益人數已達45.2萬人，較成立時成長26倍，規模亦快速成長。據統計，復華台灣科技優息ETF基金不到三個月就從50億元突破500億元，打破先前國泰台灣永續高股息ETF用589天達500億元的紀錄。

11月6日、距掛牌日僅150天，復華台灣科技優息成國內第四檔破千億元的台股ETF，與國泰台灣永續高股息用766日、元大台灣50的2,916日、元大高股息5,039日來得更快。

國內前三大台股ETF基金，元大台灣50以規模近3,000億元居冠，其次為元大高股息的2,405億元，第三大是國泰台灣永續高股息的2,246億元，復華台灣科技優息以1,005億元排第四大。前四名中有三檔都是高股息ETF基金，三檔規模合計5,656億元，等於台股ETF基金規模1.12兆元中，逾50％資金投資高股息。