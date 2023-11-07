估升息尚未到頂 巴克萊：Fed明年1月升1碼

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在市場瀰漫聯準會（Fed）近40年最激進升息循環已經結束的高亢情緒下，巴克萊（Barclays Plc）大潑冷水、認為升息尚未到頂，目前預測Fed將把調高利率時間點從12月延遲到明年1月。

巴克萊發布最新報告，基於就業數據比預期疲弱、Fed近來發表言論偏向鴿派，預測Fed將在明年1月升息1碼。

美10月就業報告顯示，非農就業人數僅增15萬人、低於預測的18萬人，另失業率攀升到3.9％，創下2022年1月以來最高紀錄，凸顯火熱的勞動力市場已有降溫跡象。

巴克萊經濟學家依然認為，負責Fed利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC），有必要進一步緊縮貨幣政策，將利率維持在比市場預期更高的路徑上。該投行還預測Fed在2024年9月之前不會有降息的行動。

Fed數名官員3日也出面喊話，就業增長放緩雖是勞動力市場正常化的可喜現象，不過利率可能「更高更久」的立場並未鬆動，希望抑制市場過度樂觀的氣氛。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）接受CNBC訪問時提到，10月就業數據疲弱，基本符合Fed期望，這令決策官員有更多時間考慮利率走向，不過下次會議的利率決策尚未確定，要視數據表現而定。

明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）對最新就業報告感到滿意，認為反映美國勞動力市場正在放緩，但針對這是否足以讓Fed停止升息，他則謹慎表示「不願單對一份就業報告反應過度」。