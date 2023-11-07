日銀今年結束負利率 機率低

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日本銀（央）行總裁植田和男周一表示，日銀實現通膨目標的可能性正逐漸升高，但基於消費者物價指數（CPI）與薪資前景的不確定性，日銀今年結束負利率政策的機率偏低。此外，根據日銀的9月例會紀錄，當時官員認為並無調整殖利率曲線控制（YCC）的必要，但因美國殖利率飆漲，日銀10月例會立即調整YCC。

植田指出，「理論上來說，任何一次例會都有可能做出結束負利率政策的決議，但諸位若是問及今年會不會出現此一決議，由於距離年底僅剩不到二個月，我不會說完全不可能，但機率偏低。」

植田進一步重申，在看到通膨率穩定達到央行2％的目標前，日銀都將持續維持負利率與YCC政策。他還強調，「就目前而言，我不確定我們有把握可以達到通膨目標。」

植田稍早在名古屋對企業領袖演說時也表示，小型企業儘管獲利率偏低，今年紛紛為員工加薪，明年能否再加薪存在變數。

此外，日銀6日公布9月會議記錄，內容顯示大多數的決策委員認為沒有必要進一步調整YCC，同意繼續採取寬鬆貨幣政策，以達到通膨和薪資成長目標。

上述論點主要反映日銀官員9月的看法。日銀已於上周召開10月決策會議，決定再次調整YCC政策，進一步放寬長期利率的控制，朝向終結具爭議性的貨幣刺激措施又邁出一小步。

日銀在9月21到22日的決策會議依舊維持超寬鬆政策以及支持經濟的立場，旨在能讓通膨持續性實現2％目標，強調不急於撤出龐大的貨幣刺激計劃。

三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師Naomi Muguruma指出，「在當時，美國長期公債利率尚未飆升，所以由會議記錄來看，日銀上周採取的措施，可能直到最近才在官員預期之中。」