台中四廠啟用 美光HBM3E明年Q1量產

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美光台中四廠6日宣布落成啟用，搶攻AI及邊緣運算商機。美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra ）指出，美光是全球數一數二的半導體公司，既是台灣最大的外商投資者，也是最大外資雇主之一，在台投資金額已達300億美元，他特別感謝台灣政府及台灣蓬勃半導體生態系力挺美光在台走過近30年。

近來AI創新風起雲湧，需要大量記憶體及頻寬，與資料處理相關的需求尤其殷切，梅羅特拉預期，記憶體將在AI浪潮中繼續扮演要角。

繼美光宣布於中國大陸和印度擴大後段封測製程後，台中四廠的落成啟用進一步強化美光遍布於台灣、中國大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。

行政院副院長鄭文燦表示，經濟部把美光納入國家大A+計畫，補助47億元，協助先進的製程落腳。據悉，該計畫投資美光DRAM先進技術暨高頻寬記憶體研發，並分三年給付。鄭文燦也提到，美光把最先進的製程都選擇在台灣，市占率占美光60％，跟廣島廠占30％相比起來，台灣在製程跟市占率還是領先。

鄭文燦也提到，後續政府尚有各項獎勵投資與研發優惠，歡迎科技大廠透過《產業創新條例》爭取政府更大的支持，政府將全力協助科技及半導體產業，將先進製程留在台灣。

另外，總統蔡英文親自出席致詞表示，台中四廠開幕是美光在先進封裝技術和DRAM製造領域的重要里程碑，美光持續在台擴大投資，就是肯定台灣是個安全可靠的投資地點。她說，美光是推動台灣和全球經濟成長與創新關鍵力量，她期待看到美光在台繼續茁壯，在全球數位和綠色領域獲致更大成就。